Cheza abre las puertas sin llamar en una sesión con bellas y con bestias

Como el título de la cabeza de serie, la sexta función dejó agrupaciones bellas, con calidad y otras más bestias. Algunos grupos que apuntan alto como la comparsa de Nene Cheza y José Luis Zampaña y otros que no estuvieron a la altura mínima que requiere el Concurso.

Tangos desde el ‘Saloon’

El coro de San Fernando presenta su tercera propuesta después de la nueva formación que comenzará con ‘El puzle’. Presentación movida donde recrean un ‘saloon’ del salvaje oeste, con sus forajidos, sus chicas del can can y su tabernero, también su pelea correspondiente, pero en los cuplés. Primer tango a la lucha del tango y segunda una letra muy bien llevada sobre los estereotipos hacia las mujeres que no hacen sino perpetuar el machismo en la sociedad. Buena letra. Mejora el grupo. Cuplés más flojitos, pero estribillo bailable. Muy de carroza en la plaza. Popurrí contando su historia en el Oeste, bailes y cantes algo impetuosos.

A caballo entre el cemento y las palomas

Estatuas de diversos personajes franquistas que están llenos de cariñitos de paloma. Buen tipo, con algo de recuerdo a aquellos Mohosos de 1983, pero con otro enfoque. Chirigota de Mairena que viene bien afinada y suena en el primer pasodoble. Reminiscencias del Lacio en el inicio, pero el resto asumible. Letra un poco demagoga hacia los ofendiditos que se molestan ahora y no como antes, que era estábamos en dictadura, todo hay que decirlo. Letra segunda con buena crítica hacia lo que significa el amor por una bandera, en este caso la del colectivo LGTBI. Cuplés sobre los rojos en el primero, con buenos golpes y segundo hacia la moda de las operaciones quirúrgicas de las mujeres. Estribillo de típicos, tópicos sobre esta y aquella… Popurrí de más a menos, pero bien cantando.

Abriendo puertas sin hacer el candao

La comparsa de Nene Cheza llega con fuerza. De verdad. Con fuerza y valentía. Empieza el propio autor con la sonanta acompañando al cantaor Joselito Anillo con una introducción flamenca en la presentación. Van de cerrajeros de fantasía, de los que tienen la lleva y abren las puertas de los cinco sentidos, idea que desarrolla a la perfección en el popurrí. Primer pasodoble de presentación al pueblo, que no se pierdan estas letras. Segundo directo, duro y con intenciones, hacia el edil del PP José Blas Fernández por su negativa a sacar adelante el Bono Social Eléctrico o “amordazar” a los que les lleva la contraria. Pasodoble duro escrito a la limón entre Nene y Zampi, que demuestra la garra del grupo. Muy aplaudido. Los cuplés no son un trámite para el estribillo, donde siguen buscando la llave de los sentidos. Comparsa fuerte y con intenciones, sigue la senda de ‘Los Gallitos’ o ‘Los Depredadores’.

Castigando, pero no a los oídos

Esta comparsa con voces femeninas, ‘La Castigadora’, sigue su evolución con respecto al pasado año. Comparsa más seria que el pasado año, se nota la experiencia de un grupo proveniente de la cantera. Inspirado en ‘el castigador’ en escena, para luchar contra las injusticias de la sociedad y los villanos de hoy en día. Bien afinada. Con letra de Jesús Bernal y música de Daniel Hereda, la comparsa canta un pasodoble muy crítico hacia el Antifaz de Oro concedido al Peña, acusando de compadreo a la Asamblea. Buena letra, aunque discutible. Cuplés normales, sobre los cuplés de las comparsas y lo que le gusta la carpa, con final como en el primero. Popurrí entretenido, aunque algunas veces haya discordancia vocal, pero con buenas expectativas.

Escenas de matrimonio mal contadas y cantadas

Estereotipos varios de una matrimonio a lo largo de su vida. Cosas que pasan según estos murcianos que, si bien no se caracterizar por ir mal cantados normalmente, en la actuación no tuvieron su mejor día. Quizás las disposición en el escenario, separados de dos en dos en camas. La chirigota de Beniaján, ‘Tú a la izquierda y tú a la derecha’, fueron de menos a más, pero el más no fue gran cosa. Las escenas de ‘matrimoniadas’ quedaron en la época de José Luis Moreno. Entre las letras de pasodoble, una dedicada a los padres que no respetan cuando van a ver un partido de la cantera. Tema repetido, pero nunca esta demás que se toque. Cuplés con un cameo innecesario del bueno de José Antonio Vera, haciendo un chiste entre su apellido y una pizza primavera. Poco más que añadir, bueno sí, un “Vera vuelve”.

Un carnaval lleno de bellas y de bestias

Con un tipo de la película de Disney, pero en versión gaditana, ‘La Bella y la Bestia’, la comparsa del ‘Boíta’ de presenta en escena con la intención de reivindicar el papel de la mujer en el Carnaval. ¿Quién es bella y quién es bestia? Así se dirimen durante todo el repertorio, dejando la candidez del pasado año y apostando por un paso más al frente en la fuerza del grupo. Grupo que sabe defenderse y lo hace con una letra retrospectiva de lo que dieron de sí las quince guerrilleras del pasado año. Segundo pasodoble a las ausencias en el Falla, en especial a Antonio Martín, dicho sea de paso, presente en el coliseo.

Cuplés tirando a flojos y estribillo que le juega una pala pasada la hora, ya que cantan que es 1 de febrero y ellas serán las primeras en decirle a Cádiz un “te quiero”. Aunque era medio horas antes, pero vale la canasta por la belleza del mismo. El popurrí redundando en la misma idea sin mucho más que añadir que, aunque es necesario visibilizar la lucha por la integración de la mujer, monopolizar un popurrí así puede pasarles facturas. No obstante, como dijeron en le pasodobles no pasa nada, porque no vienen a competir.