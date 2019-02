Cervera se muestra optimista: "Hemos mejorado el equipo"

Cervera está satisfecho con las llegadas. El entrenador amarillo reconoce que no se firmaron todas las posiciones que se deseaban, pero se muestra optimista con los jugadores que tendrá para afrontar la segunda vuelta de la liga. "Los refuerzos que han venido son acordes a lo que nosotros queremos del equipo y todos tienen un rol que a ninguno hay que meterlos con calzador y todos cuadran perfectamente".

Por eso se muestra contundente al decir que "con este mercado hemos mejorado el equipo. La estructura del equipo sigue siendo la misma y tenemos más posibilidades. En el fondo no hemos hecho un cambio espectacular, pero hemos dotado de más posibilidades al equipo".

Así, Cervera reconoce que las opciones de jugar el play off son las mismas que antes y que además el Cádiz también dependerá de otros equipos. "Mismas opciones de jugar play off, pero yo no lo miro sólo desde el aspecto del Cádiz. Si tenemos una buena racha estaremos ahí, pero mirarlo sólo por lo que hace el Cádiz es una equivocación".

Y añade que "nosotros estamos bien, si nos ponemos a correr, con la velocidad que tenemos seremos peligrosos, pero puede aparecer otro que sea mejor que tú, incluso tú siendo bueno. Lo repito de nuevo, si corremos y robamos estaremos ahí porque somos muy rápidos, si queremos hacer otra cosa nos costará".

Sobre la frustrada llegada del delantero el entrenador aseguró que "fue la asignatura pendiente porque estábamos hasta última hora con algún jugador que no salió con posibilidades de que lo hiciera, pero también barajábamos la posibilidad de Querol o Machís además de Lekic y Manu. Era importante incorporar a uno y vino Jovanovic que es un proyecto más que otra cosa, esperemos que salga bien"