Pichili: "Ausencia de malicia"

“Y cuando habla Cádiz los aprendices debemos callar”. Los cegatos con botas. 1983.

Comenzó el Falla, lo que los modernos llaman el COAC (Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas), no confundir con el COAC (Concurso Ordinario de Acreedores del Cádiz) por mucho que los dos vayan a durar más que la obra de la Catedral.

Y lo hace con notables ausencias, como cuando no juega Garrido. Seguro que echaremos en falta la exquisita sensibilidad de Tino Tovar, las letras comprometidas y el arte del Vera Luque y su gente, o la poca vergüenza del cuarteto de los niños. Incluso habrá quien añore el foame de la chirigota del Canijo, que hay gente pa tó.

Personalmente extrañaré las maldades de Paco Rosado, capaces de hundir la moral del carnavalero más recalcitrante, como aquella que acuñó tras la actuación de una agrupación horrorosa tirando a diosmiodemialma: “estos señores se van a ir del Teatro debiendo puntos”.

En este fariseo mundo de la comparsilandia, Paco Rosado tiene la mala costumbre de dar su sincera y autorizada opinión con ingenio, fino humor e ironía y no deja indiferente ni a partidarios ni a detractores. En sus amenas disquisiciones lo mismo te canta un cuplé del año catapum que imparte una clase magistral sobre la estructura de un pasodoble por derecho. Un lujo al alcance de muy pocos.

Aducen en Onda Cádiz que andan tiesos y no pueden pagar la millonada que cobraba por su colaboración, aunque sea vox populi (más de vox que de populi) que el fin del triunvirato que formaban Germán, Paco y Ángel Núñez es un tema político. Yo no me creo na, hombre, con lo que gusta últimamente un trío en política... Las cosas del poliamor.

Para los que peinamos canas las coplas de Paco Rosado son la banda sonora de nuestro Carnaval y forman parte del imaginario colectivo de una generación que creció con las desventuras de don Romualdo, las vicisitudes del cegato con botas o con algunos de los más bellos piropos que se le cantaron a Cádiz.

Menos mal que siempre nos quedará la calle para disfrutar de su antología o con su impagable interpretación del pasodoble de los Tulipanes Negros, convertido en honorable himno holoturiano. Eso sí que no tiene precio.