Dimite el concejal socialista en el Ayuntamiento de Castellón y portavoz en la Diputación, Toni Lorenzo

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Castellón y portavoz socialista en la Diputación, Toni Lorenzo, ha presentado su dimisión esta mañana, tras declarar ante la Policía Nacional por el caso de las facturas presuntamente irregulares de la Subdelegación del Gobierno de Castellón.

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Castellón y portavoz del PSPV en la Diputación de Castellón, Toni Lorenzo, ha anunciado su dimisión por el caso de las facturas irregulares de la Subdelegación del Gobierno de Castellón. Lorenzo ha destacado ha tenido "conocimiento de que la administración de Justicia ha puesto en marcha una investigación que atañe a mi etapa en la Subdelegación del Gobierno de España en Castellón entre los años 2007 y 2011 he tomado la decisión de renunciar a mi acta de concejal y, consecuentemente, al acta de diputado provincial". Lorenzo advierte que desconoce "los detalles de ese procedimiento aunque, tras haber declarado ante la Policía hace unas semanas, puede quedar cuestionada la gestión de determinados trámites administrativos en la Subdelegación en esas fechas".

El Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón investiga una presunta trama de facturas falsas por valor de un millón de euros en la Subdelegación de Castellón, durante los años 2007 y 2017. Lorenzo fue subdelegado del Gobierno, y ha prestado declaración por este caso ante la Policía Nacional y anuncia que deja el consistorio porque no quiere perjudicar a su partido.

Lorenzo también ha destacado que es un momento "duro" personal y profesionalmente y que ha trabajado 33 años en la Administración y ahora regresará a su plaza como funcionario documentalista en la Generalitat.

El caso lleva más de un año en instrucción. Cabe recordar que hasta el momento han sido investigados más de 20 empresarios y dos funcionarios de la Subdelegación del Gobierno por las presuntas facturas falsas.

Ahora, falta por definir, cómo quedan las instituciones tras la dimisión de Lorenzo. En el Ayuntamiento de Castellón, la siguiente en la lista del PSPV es Mónica Barabás, le sigue Juan Vicente Mampel, Lidia Gil o Ángel Fajardo y en la Diputación de Castellón, es posible que entre como diputada provincial la concejala socialista de Almassora, Carmina Martinavarr, o el alcalde de Vilafamés, Abel Ibáñez.

Además, el portavoz adjunto de la institución provincial es el alcalde de Forcall, Santiago Pérez, que podría asumir la portavocía del grupo hasta el próximo mes de mayo, cuando se celebran las elecciones municipales. Fuentes del PSPV han explicado a Radio Castellón, que las personas que entren en el gobierno dependerán de su disponibilidad, porque se trata de un cargo que van a ocupar durante poco más de tres meses, porque las elecciones se celebran el 26 de mayo. El reparto de concejalías en el consistorio se realizará la próxima semana.

INVESTIGACIÓN DEL CASO SUBDELEGACIÓN

La investigación se inició en julio del año 2017, después de que el subdelegado del Gobierno de entonces, David Barelles, del PP, presentara denuncias por presuntas irregularidades, porque al parecer detectaron facturas falsas y gastos dudosos. El inicio fue la detección de cargos de consumo de carburante del coche oficial, cuando Barelles estaba de vacaciones.

Se investigan presuntos delitos, cometidos entre 2007 y 2017, de malversación de fondos públicos y falsedad documental. Al parecer, en la trama están implicados dos funcionarios de la Subdelegación, que supuestamente aumentaban las cuentas de gastos de carburante y contratos de servicio y mantenimiento. Entre ellos, 200.000 euros en bolígrafos, lapices y sobres. Incluso figuraba como gasto la reforma en cuatro ocasiones de un lavabo.

COMUNICADO DE TONI LORENZO

"Habiendo tenido conocimiento de que la administración de Justicia ha puesto en marcha una investigación que atañe a mi etapa en la Subdelegación del Gobierno de España en Castellón entre los años 2007 y 2011 he tomado la decisión de renunciar a mi acta de concejal y, consecuentemente, al acta de diputado provincial.

A fecha de hoy desconozco los detalles de ese procedimiento aunque, tras haber declarado ante la Policía hace unas semanas, puede quedar cuestionada la gestión de determinados trámites administrativos en la Subdelegación en esas fechas.

Cuando decidí entrar en la política institucional lo hice con una máxima para mí irrenunciable: que nunca tuviera que bajar la mirada al cruzarme con mis vecinos, que nunca tuviera que explicarle a mis hijas por qué su padre había actuado contra los intereses de la administración pública y de la ciudadanía. Esa determinación me ha acompañado siempre, así en la vida pública como en mi vida privada.

Hace 33 años que sellé mi compromiso con la Administración. He recorrido todos los escenarios que un servidor público puede transitar en su carrera profesional. Y siempre, siempre lo he hecho con la convicción de obrar honestamente.

Quiero, con mi dimisión, que esta situación genere el menor daño posible a mi partido, el PSPV, y al proyecto de regeneración pública y modernización política y social que lidera junto al resto de las izquierdas en nuestra ciudad y el conjunto del País Valenciano. Así se lo he trasladado a la alcaldesa Marco, a mis compañeras y compañeros de los grupos socialistas municipal y provincial, y a los secretarios generales local, provincial y nacional del PSPV. También a quienes durante estos años han compartido ilusiones y proyectos en la mayoría progresista que gobierna nuestra ciudad.

Volveré a mi trabajo como funcionario de la Generalitat Valenciana. A seguir desempeñando mi compromiso público a través de mi dedicación profesional como documentalista. Y, en lo personal, a defender mi honradez. Porque este es mi único patrimonio, mi honestidad personal y mi reputación. Esto y, por supuesto, el cariño inmenso de mi familia y de muchas amigas y amigos.

Nada más. Quiero en este momento duro personal, profesional y políticamente, agradecer enormemente la confianza que tantos han puesto en mí en tantas ocasiones. Espero que no se sientan defraudados. A las empleadas y empleados públicos que me han acompañado en el desempeño de mis tareas, por su lealtad, su compromiso y su profesionalidad. A ellas y a ellos debo lo que haya podido aportar de positivo a la vida pública. Y a las y los periodistas que siempre me habéis permitido trasladar a la sociedad mi trabajo, por vuestro respeto y vuestra complicidad. Muchas gracias a todas y a todos. Mucha suerte y hasta siempre".

REACCIONES

