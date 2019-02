Tebas unió por un instante a Lendoiro y Tino Fernández

El acto que celebró la Liga en A Coruña reunió a la mayoría de las caras conocidas del deporte, la política y del mundo empresarial de Galicia. Entre los asistentes estaban el presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Rafael Louzán; el presidente del Basquet Coruña, el ex dirigente del Liceo Eduardo Lamas; la mayoría de los consejeros del Deportivo, y también Augusto César Lendoiro.

El que fue presidente del Deportivo durante 25 años no se quiso perder el coloquio de Javier Tebas sobre la industria del fútbol que encabeza la Liga. El acto sirvió para lograr una instantánea impensable no hace demasiado. En la misma foto se dejaron ver Lendoiro y Tino Fernández. El saludo no duró más de un minuto, pero pasado y presente del Dépor al menos se unieron por unos instantes.