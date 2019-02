Ilicitanos por Elche no irá a la reunión con el alcalde

Ilicitanos por Elche ha anunciado que no acudirá a la reunión con el alcalde tras confirmar que el resto del gobierno tripartito no forma parte de dicha reunión. Los concejales de la formación política, Cristina Martínez y Fernando Durá, han explicado que la petición de reunión por parte del alcalde no se engloba dentro de la dinámica de gobierno municipal y que, por tanto, no se podrán consensuar asuntos que afectan a la ciudad.

El portavoz adjunto de Ilicitanos por Elche, Fernando Durá, ha asegurado que ellos, a diferencias del alcalde se preocupan por el municipio y sus proyectos mientras que Carlos González solo piensa en las elecciones municipales. Durá también ha querido destacar que su formación no ha dudado en reunirse con el alcalde para tratar asuntos relacionados con inversiones y proyectos reales en barrios y pedanías.

El concejal de Ilicitanos por Elche ha lamentado que sea ahora, a las puertas de las elecciones municipales, cuando se les convoca a una reunión que, aseguran, solo tiene el objetivo de tapar lo que ha ocurrido durante los últimos tres años, que es que el equipo de gobierno ha estado pregonando públicamente diálogo pero negándolo a la hora de la verdad. Fernando Durá han reiterado su disponibilidad y predisposición absoluta para mantener todas las reuniones que se consideren necesarias para cualquier asunto de ciudad.