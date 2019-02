Derbi afilado

Puntos importantes lo que estarán en juego en el duelo que enfrentará este sábado (19:00 horas) en Santa Isabel a Santiago Futsal y Noia Portus Apostoli. El Santiago buscará mantener la buena línea de las pasadas jornadas en las que enlaza triunfos como local y visitante, y el Noia romper la dinámica de seis jornadas sin vencer. Ganar distancia sobre el descenso, y coger aire sin poder salir todavía de abajo, son las aspiraciones de los dos equipos del centro de Galicia en la categoría.

En equipo celeste Santi Valladares tendrá, por primera vez en mucho tiempo, a toda la plantilla a su disposición. En el Noia, David Palmas se pierde el duelo en su ciudad tras lesionarse el pasado fin de semana.

El técnico de los compostelanos no ha advertido un ambiente fuera de lo normal, aunque "los chicos saben que es un derbi, un partido especial, pero en el que nosotros intentaremos mantener la línea de las últimas jornadas". Los últimos compromisos le dan al entrenador de los santiagueses "confianza, tanto fuera como en casa el equipo ha demostrado lo que ha crecido y espero que mantenga la buena línea".

Pese a la buena dinámica, advierte que "otra cosa es que pueda venir el Noia y ponga las cosas en otro sitio, pues tenían y tienen plantilla para ello, más ahora tras los refuerzos que han hecho". Recuerda Valladares que jugadores que ha contratado el Noia, como Javaloy o Unai fueron pretendidos en su día por el Santiago, pero "declinaron la oferta, pues estaban en una situación más confortable entonces. Si han abandonado esa zona de confort, será porque la oferta les convenció. Nosotros no podemos movernos, ni de lejos, en esas situaciones de mercado".

El que sí aceptó la propuesta del Santiago fue el pasado mes Christian Chao. Tras recibir sorpresivamente la baja del Noia, el de Viveiro firmó en el club santiagués al que "se ha integrado muy rápido, parece que llevara con nosotros ocho meses. Ha hecho ya tres goles, más el juego que genera para el equipo. Con su humildad y su trabajo no está dando y nos dará mucho lo que resta de temporada", aseguró Valladares, que también apuntó que lo ha visto durante la semana "tranquilo, otra cosa es como se pueda sentir por dentro una vez llegue el partido. Pero es un jugador veterano y seguro que sabrá afrontar las situaciones durante el partido", zanjó.

Las urgencias del Noia

En las filas noiesas, las urgencias clasificatorias y de puntuación marcan el duelo de mañana. Más allá de la rivalidad existente entre ambos conjuntos, para Marlon Velasco, técnico del conjunto noiés “no deja de ser un partido más. Llevo muy poco tiempo aquí no entiendo mucho la rivalidad que pueda haber entre Noia y Santiago aunque sé que es un derbi y conzco como son este tipo de partido y cómo los puede vivir la afición; pero en ese sentido es un partido más”. Es más, el técnico noiés va un poquito más lejos “para mí es un partido que me motiva y me hace ilusión puesto que es la primera vez que me enfrento a nivel profesional contra el Santiago y tendré el honor y privilegio de enfrentarme a un entrenador de la talla de Santi Valladares; lo que para mí es algo bonito e ilusionante. A partir de ahí, nosotros tenemos urgencias a nivel de puntos y afrontamos el partido como una oportunidad más para conseguir sumar, si puede ser conseguir la victoria muchísimo mejor e intentar acercarnos a los puestos de permanencia que ahora mismo es lo único que nos importa y lo que está en juego”.

Y para el capitán noiés, Marci “ a pesar del cariz que le da el derbi, es un partido importante para el Noia ya que llevamos una dinámica de seis partidos consecutivos sin ganar y necesitamos los 3 puntos con urgencia”.

Un partido que, además, puede cobrar un punto más de curiosidad, incluso de morbo para muchos, por el hecho de enfrentarse a Christian Chao, jugador que hasta hace poco formaba parte del bloque barbanzano. Sin embargo, tanto para el míster como para el capitán noiés este dato carece de importancia y así nos lo expresa Marci “lo único que queremos son los tres puntos independientemente de que juegue o no Christian. Queremos ganar y, si podemos, acercarnos a los puestos salavación”. Opinión refrendada por Velasco “más allá de lo que la gente pueda llegar a pensar en cuanto pudiera haber habido un problema o no, a nivel personal no tengo nada en contra de Christian, no ha habido ningún problema ni ningún enfrentamiento entre nosotros. Por otra parte, a nivel de equipo, tanto a él como a nosotros, nos ha venido bien el cambio. A la vista están los resultados del Santiago, sus actuaciones, sus números... le está yendo muy bien. Lo que aprecio desde fuera es que está feliz, que lo han acogido bien y que está rindiendo y me alegro mucho por él”.