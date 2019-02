Diego Calvo, dispuesto a pactar con Vox en Galicia: "El PP no hace cordones sanitarios a nadie"

El PPdeG dispuesto a pactar con Vox para recuperar poder local en las elecciones de mayo... El presidente provincial del partido en A Coruña asegura que no son partidarios de ningún cordón sanitario, y que hablarán con todas las fuerzas políticas con las que sea posible pactar en caso de ser necesario... En declaraciones aquí en la SER, Diego Calvo abre la puerta a alianzas con la extrema derecha, y para justificarse, utiliza el pacto alcanzado en Fene con una escindidos de En Marea... "O PP non fai cordóns sanitarios a ninguén; se hai que pactar con algúen e se pon enriba da mesa unha seria de puntos e podemos converxer o facemos; fíxese vostede, en Fene, un concello da ría de Ferrol nos estamos pactando e estamos no goberno cun partido que é Somos Fene que viña das Mareas. De feito tivemos un problema inicialmente porque non lles deixaban a eles pactor con nos. Hai unha diferencia moi grande, o PP non fai cordóns sanitarios, falamos do concello con calquer partido".

Diego Calvo, que además es secretario territorial en la junta directiva de Pablo Casado, niega que haya una derechización del PP... Y defiende el derecho de Casado a presentarse a las elecciones generales sea cuál sea el resultado en las municipales...."a verdade e que acabamos de ter un congreso hai moi poquiños meses; imaxino que ninguén está pensando que alguén poda estar pensando o contrario a día de hoxe. Fixese vostede que no partido popular o señor Aznar antes de ser presidente se presentou a unhas eleccións e as perdeu y o señor Rajoy antes de ser presidente se presentou a unhas eleccións e pedrdeu, polo tanto a día de hoxe nada fai pensar que eso non se prouduzca tamén".

Calvo resta importancia a las encuestas que señalan una caída importante del PP... Entre ellas el CIS, un sondeo que considera una broma desde que está en manos del gobierno del PSOE...