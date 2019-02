Febrero se estrena con dos grandes citas en femenino: Zahara y Morgan

Dejamos atrás una semana que ha supuesto un verdadero terremoto musical en nuestra ciudad y es que esos rumores que comenzaron a sonar a principios del pasado octubre y que conforme iban pasando las semanas se iban acrecentando, se han materializado.

Efectivamente el grupo 091 se haya inmerso en plena grabación de un nuevo disco que vendrá acompañado de gira para este otoño. Pero aquí no acaban las noticias relacionadas con ellos, si no que también se ha desvelado que serán el cabeza de cartel de En Órbita, se hace al fin realidad uno de los sueños de su creador, Karlos Díaz.

Este "festival delicatessen" sigue haciendo una apuesta importante por los grupos locales, a las pruebas nos remitimos. Como novedad para esta edición, cambian de ubicación, abandonan FERMASA para dirigir sus pasos al "Cortijo del Conde", el mismo recinto de "Granada Sound" o "Bull Music Festival", aunque con un aforo mucho más reducido, 8000 personas.

Por otro lado ya se encuentran a la venta, tanto en Discos Bora Bora como en Instrumentos JAM, las entradas de la Gala Homo Sapiens, que tendrá lugar el próximo 9 de Marzo en el Auditorio de Caja Rural de Granada. Esta asociación sin ánimo de lucro nace con el propósito de diseñar, planificar, implementar y evaluar programas inclusivos con el propósito principal de mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional. Contará con la participación de Carmencita Calavera, Agustín de Los Diablos, Mario Díaz y el grupo Rock Pálido.

Viernes 01

18.00H - Noviembre XI - FNAC.- Concierto presentación del nuevo disco de este grupo de rock afincado y nacido en Madrid. Helio-4 es el nombre que recibe su último trabajo y harán parada esta tarde en este local del CC Nevada.

20.30H - Martina Karsch - Papaupa.- Sonido indie para abrir una fin de semana que a priori se presenta bastante pasado por agua. Con un nombre sonoro e impactante son buena muestra de la inagotable cantera musical granadina.

21.00H - Festival Gravite - Teatro CajaGranada.- Lo bueno de una ciudad como la nuestra es que es capaz de crear espectáculos únicos y diferentes sabiendo que el público responderá, este es un caso que cumple a la perfección. Con "Un viaje en el tiempo" se unen sobre un mismo escenario el Coro Manuel de Falla y el Ensemble, ambos pertenecientes a la UGR, que de la mano de nuestro compañero Jorge García Morata aunarán fuerzas junto a Antonio Arias, para hacernos visualizar como se cantaba en la época medieval en nuestra tierra.

21.00H - Zahara - Industrial Copera.- Con ella viajaremos al espacio, no lo decimos nosotros, sino su su última propuesta, Astronauta. Un disco que nos permite tener a aquella cantante que descubrimos hace unos años pero con un sonido plenamente actual, sigue con sus letras comprometidas que la han marcado desde sus inicios, pero ahora llevadas en volandas por una nueva instrumentación.

22.00H - Se traspasa - Rock'N'Rolla.- Trío granadino unido por su gusto por la música y con ganas de pasárselo bien y con ello transmitirlo al público. Un espectáculo que puede pasar fácilmente de las 2 horas de duración, tal y como anuncian en su web, de música rock con algún que otro toque indie.

23.00H - Jaguardiente / The Fixed / Wah Tatanka - BoogaClub.- De nuevo esta sala le da un giro a la "programación habitual" de Granada y apuesta por traer toques de jazz, algo de soul con toque de groove. Estas tres formaciones son de reciente creación pero luchan día a día por hacerse un hueco. Tanto es así que por ejemplo The Fixed los veremos en la próxima edición del Bull Music Festival.

Sábado 02

18.00H - Wi Bouz - El Bar de Eric.- Con este dúo se inaugura una nueva edición de "Rincones del Rock" , un nombre bajo el que se engloba una programación estable de conciertos en locales emblemáticos y que va de la mano de "GRX Granada, ciudad del rock". Para la ocasión realizarán un concierto acústico en donde nos podrán transmitir su pasión por los sonidos de los 60 y 70.

21.00H - Capitán Cobarde - Sala ElTren.- Con su sonido folk, ya fuera en su época de Albertucho o ahora, Alberto Romero sabe encontrar y trazar una guía sonora en la que ir añadiendo diferentes capas sonoras, pero siempre dejando reconocible su pasión por esa música tradicional.

21.30H - Mäbu - Sala PlantaBaja.- ¿Recuerdas allá por el año 2010 un tema que se llamó Hallo?, pues tras él se encontraba esta banda bilbaina, con María Blanco como vocalista y es que tuvo un gran espejo en el que mirarse, el de sus padres, Sergio y Estíbaliz. Ahora nos traen su nuevo disco Buenaventura, que sigue con esa misma línea optimista y vital que les caracteriza.

22.00H - Gatos locos - Rock'N'Rolla.- No lees mal, nos referimos a aquella banda de mediados de los años 80 que adaptó el sonido rockabilly como propio. Ahora en pleno 2019 siguen haciendo sus conciertos de la mano de Lavado y los hermanos Lluch.

22.15H - Morgan - Escenario Aliatar.- Bajo este nombre nos encontramos con un quinteto que ha supuesto una verdadera disrupción en el panorama musical actual y es que con 2 discos autoeditados, North y Air, han generado una auténtica legión de seguidores y se han ganado por méritos propios ser uno de los grandes reclamos en los festivales. Su estilo es una suma de soul, funk y rock delicadamente envuelto en la preciosa voz de Nina.

23.00H - Red Eye / Plastic Woods - BoogaClub.- Ambas formaciones vienen desde la vecina provincia de Málaga, los primeros con un disco recién lanzado, "Tales from the Days of Yore" donde destacan los riffs y la línea sonora y los segundos que buscando reflejarse en el mito griego de Ícaro.