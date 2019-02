SPI cambia presupuestos, por soluciones al aparcamiento en Irun

SPI ha comparecido en rueda de prensa para hablar de nuevo de la problemática del aparcamiento en la ciudad y en este caso para dar un paso más allá. Para el portavoz de esta formación, David Soto, “el gobierno municipal en relación con los presupuestos está haciendo un trampantojo: parece que quiere sacarlos adelante, pero en realidad no tiene ninguna voluntad. En otras palabras, teatro, puro teatro”.

Ha apuntado, que en el equipo de gobierno “no contemplan aprobar inversiones plurianuales como la segunda fase del CBA, el traslado de las pistas de Plaiaundi, habilitar un parque de viviendas sociales o la segunda fase de la Ronda Sur. No contemplan aceptar reducciones en partidas de Alcaldía (que ascienden a 300.000 euros), ni se imaginan aprobando un Plan de choque contra el desempleo, o a favor del pequeño comercio. En definitiva, el gobierno municipal no va a llevar los presupuestos al Pleno. Solo los llevará si lo tiene atado y bien atado. Pero, cada día que pasa, es un día de parálisis y de inacción”.

Y es en este punto, en el que ha llegado el anuncio importante: “nosotros consideramos que Irun debe contar con presupuestos, pero por desgracia el gobierno municipal no se va a prestar al debate de las enmiendas en el Pleno, y es por eso por lo que tendemos la mano al gobierno a facilitarles esa tramitación. ¿Cómo?, muy fácil, nuestro grupo se abre a considerar su posición en el Pleno de Presupuestos, siempre y cuando el gobierno municipal decida dar un paso firme en relación con la problemática del aparcamiento. No habrá presupuestos si no hay solución al aparcamiento”.

Soto, ha recordado que este pasado martes organizaron una primera charla en relación con la problemática del aparcamiento en Palmera Montero y reunieron a más de 100 personas de los barrios de Arbes, Artia y Dunboa. “Es evidente que en estos momentos es uno de los problemas más acuciantes de la ciudad, junto con los problemas de tráfico y accesos a Irun y el desempleo y precarización de la vida”.

En cuanto a las medidas que pone sobre la mesa la formación morada…, pide al gobierno municipal “que inicie un proceso para la redacción de proyectos de aparcamientos en altura en determinadas zonas de gran densificación, puede hacer efectivo el aparcamiento disuasorio de Ficoba (abriéndolo más allá de las 22:00 horas y estableciendo una lanzadera gratuita), afirmar y comprometerse públicamente a remunicipalizar la gestión de los parkings subterráneos y establecer su uso a precio de mantenimiento (eliminando las cesiones de uso). Y, reconsiderar la OTA, no puede seguir siendo percibida por la ciudadanía como el negocio de unos pocos. Y si el gobierno municipal quiere hablar de todo ello con mayor profundidad, estamos abiertos a ello. Eso sí, que no mientan, llevamos pidiéndoles información de ocupación de los parkings subterráneos desde hace 5 meses y no nos han facilitado oficialmente nada (en prensa sí)”, ha apuntado el portavoz de SPI.

Por último afirma David Soto, “queremos presupuestos de 2019, y queremos soluciones para el aparcamiento. Por tanto, si el gobierno municipal quiere realmente tramitar los presupuestos, y no es un postureo, que empiece por reconocer el problema del aparcamiento y a darle solución; entonces nos tendrá a nosotros para sacar adelante los presupuestos”.