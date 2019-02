3.000 hojas....3.000 razones

De vez en cuando en mis paseos vespertinos me gusta caminar por la Avenida de Nazaret, junto al colegio Miguel Primo de Rivera en el que eché los dientes de la EGB. En la parte trasera hay unos árboles que me gusta recordar cuando mis compañeros de clase y yo los plantamos con ayuda del director del colegio. Ese día Don Javier, que era como se llamaba, pronunció un proverbio chino (curioso, le llamábamos “el moro”) que decía así: “El mejor momento para plantar un árbol fue hace veinte años. El segundo mejor momento es ahora”. Gracias a ese momento puedo decir que yo “planté” un árbol que aún perdura.

Cuando me han enviado por ‘wasap’, o como se escriba, el video de la estampación de la camiseta del Xerez Deportivo con el dorsal 3.000 me he sentido muy orgulloso. Suelo ser recurrente en recordar ese proverbio y en esta ocasión no ha sido menos. No me quiero distraer en averiguar cuál podría ser el mejor momento para sembrar de futuro la afición al fútbol en Jerez. Quizás fuera cuando el Xerez CD se convirtió en SAD, pero a ver quiénes éramos los guapos que a 10.000 pesetas comprábamos una acción. No nos dejaron, así de sencillo. Pero tras la Asamblea xerecista del Ruiz Mateos en 2013 y tras la subida libre y descontrolada de los 6.000 socios iniciales, no me cabe la menor duda que el mejor momento para tejer el Xerez que siempre hemos soñado tener se hace costura a costura, carnet a carnet, puede ser hoy. Ya hay 3.000 razones que miran al horizonte del futuro con solemne respeto a la historia vivida por cada uno de nosotros que ni a base de lobotomías nos podrán quitar. Somos 3.000 ante las dudas y desidia de los indecisos; somos 3.000 ante el miedo político de sufrir un “pachequazo”; somos 3.000 para protegerle por delante la cara deportiva y cubrirle por detrás el ojete económico y financiero de un club bisoño, a veces febril, pero de xerecistas de siempre.

No sé cuál fue el mejor momento para plantar la semilla eterna del xerecismo, pero 3.000 almas hemos llegado a tiempo al segundo mejor momento para ser a día de hoy sus hojas y raíces.