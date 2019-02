O equipo Genuine do CD Lugo se embarca nunha nova xornada da competición. Esta volta crúzanse co Celta, o Oviedo e o Mallorca en Abegondo. Por iso, quen mellor que Carlos Pita, o capitán do equipo albivermello, para aconsellarlles?

Julio Fernández Pita cólase nos adestramentos de O Ceao, para falar co cinco do CD Lugo.

Moito ollo, aí vai a chave para gañar!