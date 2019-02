Arantxa Echevarría, Directora del siglo XXI

El galardón de Directora del Siglo XXI de la Semana de Cine recaerá en la realizadora Arantxa Echevarría. El festival respalda, así, la proyección de futuro de una cineasta que es ya vieja conocida de la cita, desde que en 2010 presentase su corto Panchito y, en 2013 estrenase en el festival su cortometraje De noche y de pronto.

Un año después, Echevarría convencía al jurado del certamen de proyectos de la Semana de Cine con el guion de Yo, presidenta, una fábula política que aúna comedia y crítica social. Como marcan las bases del concurso, parte del rodaje se desarrolló en Medina del Campo, en cuyo auditorio se estrenó durante la inauguración de la edición de 2015 de la cita cinematográfica. Al año siguiente, regresaba para competir en el Certamen Nacional de Cortometrajes con El último bus. En su filmografía se incluyen, además, cortometrajes como Don Enrique de Guzmán y El solista de la orquesta, entre otros. Todo esto hace que para Arantxa el reconocimiento de Medina sea importante porque es como “estar en casa”.

Arantxa está viviendo un momento muy dulce con su primer largometraje; Carmen y Lola. Una película independiente, pequeña y comprometida que mañana podría alzarse con los reconocimientos a Mejor Película, Mejor Dirección Novel y Mejor Guion Original, firmado por ella misma, en la Gala de los Goya. No son las únicas nominaciones que ha conseguido el filme, pues tiene otras cinco: Mejor Actriz de Reparto para Carolina Yuste, Mejor Actriz Revelación para Rosy Rodríguez y Zaira Romero, Mejor Actor Revelación para Moreno Borja y Mejor Canción Original para Paco de la Rosa por Me vas a extrañar.

Pero, pase lo que pase mañana, Arantxa Echevarría será protagonista especial de la Semana de Cine de Medina del Campo.