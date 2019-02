Los trabajadores municipales reivindican

Los distintos grupos políticos han valorado las reivindicaciones que están haciendo públicas los trabajadores del Ayuntamiento. Primero fueron los Policías Municipales que, según el portavoz socialista, están a punto de llegar a un acuerdo con el equipo de gobierno. Pero también Comisiones Obreras ha hecho públicas sus reivindicaciones salariales y, sobre todo, la necesidad de que se ponga en práctica la Revisión de Puestos de Trabajo que se llevó a cabo hace unos años.

El concejal de Gana Medina, Francisco Javier de la Rosa, aclara que el catálogo de puestos de trabajo del Ayuntamiento es de 1987 y, evidentemente, es momento de actualizarlo. Asegura que en esta legislatura han estado a punto de hacerlo con la puesta en marcha de la RPT pero la ley ha paralizado el trabajo de los Ayuntamientos. Además ha resaltado que él está de acuerdo con las movilizaciones pero hay que tener en cuenta también que en mayo hay elecciones sindicales.

Por su parte, el concejal independiente Fidel Lambás, recuerda que hace más de 10 años que no se convocan plazas en el Ayuntamiento y que lo ocurrido en Medina es que nos hemos acomodado ya que, mientras había dinero no tenían problema para pagar horas extra o similares y ahora, las plazas que se cubren duran poco porque se van a otros lugares donde cobran más. Desde el Grupo Popular consideran que la revisión de puestos de trabajo está terminada y es hora de ponerla en práctica porque, y coincide con Lambás, el problema ha surgido cuando han dejado de pagarse las gratificaciones en el mes de septiembre. Por ello, dice, están haciendo presión los sindicatos lamentando el clima de diálogo que no existe en el Ayuntamiento.

Por su parte el portavoz socialista, José María Magro, añade otro problema que ha tenido Medina en este tiempo y es que la Junta no ha dejado cubrir las plazas de trabajadores jubilados. Todos los grupos políticos coinciden en que las horas extras que se han realizado hay que pagarlas y, en este sentido, se asegura que las negociaciones con la policía van por buen camino y, una vez que culminen esos acuerdos, se tratará también el conflicto con el resto de trabajadores.