Sant Lluís empieza sus presupuestos participativos 2019

Este viernes 1 de febrero comienza el plazo para presentar propuestas para los terceros Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Sant Lluís. Esta iniciativa va dirigida a cualquier persona mayor de 16 años que esté empadronada en el municipio. Cada una de ellas podrá presentar un máximo de tres propuestas hasta el próximo día 15 de febrero, momento en que los técnicos municipales valorarán todas las propuestas presentadas.

Ellos serán los encargados de hacer un primer cribado y decantarán todas aquellas propuestas que no puedan aceptar o bien para que superen el máximo permitido por propuesta, que en este caso es de 25.000 €, o porque no sean técnicamente viables o que no sean de competencia municipal.

La última semana de marzo se darán a conocer las propuestas aceptadas y se habilitará un espacio en la web del Ayuntamiento para votarlas. El periodo de votaciones será del 1 al 5 de abril, y finalmente el 15 de abril se darán a conocer las propuestas ganadoras.