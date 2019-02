Polémica entre el delegado del Gobierno y el alcalde de Lorca por la información sobre el AVE

¿Hay comunicación o no la hay entre el Ayuntamiento de Lorca y la Delegación del Gobierno sobre los pasos de ADIF para la llegada de la alta velocidad a este municipio? Diego Conesa (PSOE) y Fulgencio Gil (PP) son los protagonistas de un cruce de declaraciones y reproches sobre la información que llega a una administración y a otra sobre este proyecto.

Todo ello después de que ayer ADIF anunciara la licitación de la redacción del proyecto de integración urbana del AVE. El Ayuntamiento de Lorca calificaba de "despropósito" que se realizara este anuncio sin tener en cuenta las reclamaciones de los vecinos y del propio consistorio y criticaba tener que enterarse a través de un comunicado. En esa línea abundaba hoy el alcalde lorquino, Fulgencio Gil, quien lamentaba que se enteró "comó me suele ocurrir últimamente, a través de una nota de prensa".

En un acto este viernes en Lorca, el delegado del Gobierno, Diego Conesa, señalaba por su parte sobre este punto que "de toda la información y los pasos que he dado tiene conocimiento directo, vía telefónica o Whatsapp, el primero siempre el alcalde".

No ha tardado en replicar Gil en una comparecencia al margen de Conesa en la que ironizaba diciendo que "debe de ser un error, debe de haberse confundido de municipio o alcalde, porque a mí no me ha informado en absoluto".

Paradójicamente, los dos apelaban a "lealtad institucional" para justificar sus actuaciones.

Más allá de esta nueva controversia, el alcalde ha vuelto a pedir que se mantengan los términos del estudio sobre la integración urbana presentado por Íñigo de la Serna, entonces ministro de Fomento del PP, en Lorca el pasado mes de abril.

Por otro lado, el delegado del Gobierno adelantaba que un plazo de dos semanas técnicos de ADIF visitarán Lorca para recoger de primera manos las aportaciones del Ayuntamiento y de los vecinos afectados por las expropiaciones.