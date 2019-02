Piden 36 años de cárcel para una pareja por tirar a una anciana para robarle, provocándole la muerte

El Fiscal pide penas que suman un total de 36 años de cárcel para un hombre y una mujer acusados de forcejear con una anciana violentamente en Murcia para robarle un reloj hasta tirarla al suelo, provocándole heridas por las que murió una semana después.

El juicio, que se desarrollará en la Sala número 3 de la Audiencia Provincial, comenzará el próximo viernes a las 10.00 horas, según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público al que ha tenido acceso Europa Press.

Los hechos se remontan a las 16.10 horas del 24 de marzo de 2017, cuando los dos acusados, un hombre de 45 años y una mujer de 41 años, ambos de nacionalidad rumana y sin antecedentes penales, circulaban en un turismo en compañía de otras dos personas que no han sido identificadas por la avenida Primero de Mayo de Murcia.

La víctima, de 89 años, caminaba en ese momento por la avenida con ayuda de un andador, debido a las dificultades de movilidad que la misma presentaba, acompañada por otra mujer.

La acusada se bajó del coche junto a otra mujer y se acercó a la víctima y su acompañante para preguntarle por las consultas del Centro de Salud. Tanto la anciana como su compañera hicieron caso omiso a las preguntas que les realizaban y continuaron andando hasta llegar a un bar cercano.

Una vez que llegaron a dicho establecimiento, cuando la anciana se disponía a franquear la puerta fue abordada por la espalda por los agresores, guiados de ánimo de lucro ilícito, según el Fiscal. En concreto, agarraron a la anciana por la muñeca con la finalidad de arrebatarle el reloj que portaba.

El Fiscal destaca que los procesados aprovecharon las circunstancias que presentaba la víctima, como su avanzada edad, sus problemas de movilidad y el hecho de portar un andador que le impedía mecanismo de defensa alguno, sin importarles las consecuencias de su comportamiento.

"Aceptaron, en todo caso, el resultado, tanto lesivo como mortal que de sus actos se pudiera derivar", según el Fiscal, quien relata que los agresores comenzaron a forcejar violentamente con la anciana hasta que, en un momento dado y a consecuencia de los empujones que le propinaron, hicieron caer a la víctima al suelo para arrebatarle el reloj que portaba.

Una vez que tenían el reloj en su poder, los acusados se introdujeron rápidamente en el vehículo en marcha en el que les esperaban las otras dos personas no identificadas para facilitar su huida.

A consecuencia de los hechos, la anciana fue trasladada al Hospital Reina Sofía donde ingresó con una fractura de fémur derecho. Ante el mal estado general que presentaba, se demoró su intervención, empeorando progresivamente su situación.

En concreto, la anciana empeoró tanto por los cambios patológicos producidos por la fractura de cadera, como por su edad avanzada, su diabetes y otras patologías hasta que se produjo su fallecimiento a las 12.35 horas del 2 de abril de 2017.

La víctima era viuda y no tenía descendientes, no habiendo otorgado testamento y no habiéndose podido determinar la existencia de parientes de la misma a fin de realizarles el correspondiente ofrecimiento de acciones.

El Servicio Murciano de Salud, personado en las actuaciones como actor civil, reclama gastos médico-farmacéuticos por importes de 6.552 y 788,68 euros, respectivamente.

El Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de robo con violencia y de un delito de homicidio por los que procede imponer 18 años de cárcel a cada uno de los dos acusados.