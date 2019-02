"El cierre de la térmica, los límites de velocidad y la subida de los carburantes nos hacen irnos de Guardo"

Los 26 miembros de la Cooperativa de Transportistas de Guardo ven con tremenda preocupación su futuro, el cierre de la térmica de Velilla, la subida del precio de los carburantes y las nuevas restricciones de velocidad en las carreteras les hace sentir cada vez más lejos de la capital y con unas condiciones difícilmente salvables para mantenerse en la localidad del norte de la provincia.

Las cosas se ponen muy difíciles para los transportistas por carretera, principalmente los de la zona norte de la provincia. El anunciado cierre de la central térmica de Velilla puede llevarse por delante más de 200 empleos en el sector, por un lado resulta imposible encontrar ningún trabajo en la zona que permita movilizar 3.000 toneladas diarias como ocurría en los mejores momentos de la térmica y se trata además, en muchas ocasiones, de camiones especializados que no pueden adaptarse para otro tipo de transporte, a ellos hay que sumar talleres, repuestos de piezas. La Cooperativa se plantea trasladar su sede ya que no resulta rentable realizar más de 100 km en vacío hasta la capital cuando falte trabajo en una de las zonas más deprimidas de la provincia.

A esta situación se suma la subida del precio de los carburantes, no están de acuerdo con la medida del Gobierno Central de devolverles la parte de la subida de los carburantes a toro pasado ya que entienden que es una medida que no tiene sentido, sin embargo el precio del gasóleo no deja de subir y cada vez cuesta más llenar el depósito. La limitación de la velocidad a 90 km hora de los vehículos por carreteras convencionales va a provocar la ralentización del tráfico lo que consideran les va a afectar al hacer los trayectos en cada vez más tiempo circulando menos kilómetros al día. Medidas de las que discrepan ya que lo que consideran primordial es que se arregle el estado de las carreteras, algunas casi impracticables.