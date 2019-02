Dardos entre los socios de Gobierno a causa de Rozalejo

Cruce de acusaciones entre los socios del cuatripartito a causa de las intervenciones en el Palacio de Rozalejo. La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha asegurado que, en relación al gaztetxe del Palacio Marqués de Rozalejo, en Pamplona, la prioridad ha sido siempre la seguridad de las personas que lo ocupaban, del propio edificio y de los inmuebles colindantes.

Barkos, quien ha comparecido en comisión parlamentaria a petición de Orain Bai, ha declarado que la seguridad del edificio "se había comprometido muy seriamente" y por ello, ha apuntado, la Policía Foral y los técnicos entraron en el palacio el 8 de enero, lo que ha negado que se tratara de un "desalojo".

La Presidenta ha señalado sobre los okupas que "es imposible el diálogo con quien no quiere hablar", y ha apuntado que los jóvenes habían construido un "búnker" en el interior para resistir ante un posible desalojo, lo que es "bastante expresivo de la voluntad de diálogo".

Una comparecencia que ha generado discrepancias entre los socios de Gobierno. Desde Geroa Bai, Koldo Martínez ha señalado que "la presidenta ha estado por encima de sus socios"; declaración que no ha gustado a Adolfo Araiz, de EH Bildu.

Por su parte, la parlamentaria de Orain Bai Laura Pérez ha considerado que se ha producido un "desalojo encubierto" y ha afirmado que se han vivido "imágenes esperpénticas, en las que se vio todo un barrio ocupado ante la invasión de todo tipo de Fuerzas de Seguridad".



El portavoz de UPN, Sergio Sayas, ha indicado que "No se ha dejado a la Policía Foral hacer su trabajo. Se les ha puesto en riesgo en algunas actuaciones para después poner puente de plata a los okupas, porque los que están allí dentro son de la misma ideología que la consejera de Interior, que el señor Araiz (EH Bildu), que le sostiene la silla de presidenta del Gobierno", ha afirmado.

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha afirmado que tanto Orain Bai como UPN "han hecho valoraciones sin datos que lo único que demuestran son prejuicios ideológicos" y ha asegurado que le ha dejado "helado" ver que se estaba preparando un búnker por parte de "quienes dicen que quieren dialogar". "Es esperpéntico que se esté construyendo un búnker contra el deseo mayoritario de los navarros de recuperar un edificio que es de todos. No sé dónde está el interés social del proyecto", ha indicado, para señalar que el Gobierno de Navarra "ha demostrado estar por encima de quiénes son sus socios".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha indicado que "algunas cosas de las que ha dicho el portavoz de Geroa Bai mejor si no las hubiera dicho" y ha señalado que "decir que el Gobierno actúa por encima de lo que digan sus socios es ir más allá de lo que quería decir". Ha reconocido que EH Bildu discrepa con el Gobierno foral sobre la gestión de este tema y ha apostad por "no desistir del diálogo", aunque ha precisado que "lo importante no es el lugar sino la posibilidad de buscar un acuerdo sobre proyectos de autogestión en el Casco Viejo".

Por parte del PSN, María Chivite ha criticado que Barkos "tiene muchísimos complejos para decir la verdad" y ha afirmado que "si se hubieran hecho las cosas bien desde el principio a lo mejor no hubiéramos tenido tres ocupaciones".

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha felicitado a la presidenta porque "ya han pasado unos días sin que el palacio haya sido reocupado y eso es una gran novedad". "Barkos se ha demostrado absolutamente incapaz de defender los bienes públicos de todos los navarros. Ha querido nadar y guardar la ropa. Por un lado, ha querdio quedar bien haciendo cumplir la ley, pero por otro lado se sentía absolutamente secuestrada por sus socios de Gobierno, que son EH Bildu y Podemos-Orain Bai".

El portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha defendido que esta segunda opción tiene cabida en la situación de Rozalejo, si existe "un proyecto de autogestión por parte de los jóvenes". No obstante, ha lamentado que no ha percibido por parte de los okupas "una actitud muy abierta a sentarse y a dialogar".