'No tengo todo lo que quería en el mercado'

Tres prioridades para Antonio Calderón, entrenador del Salamanca CF, había en el mercado de fichajes de invierno: portero, delantero diferente y hombre contundente en el centro del campo. Una vez se ha cerrado este tramo de fichajes, ha tocado reflexionar sobre las nuevas incorporaciones. Y así lo ha hecho Calderón este viernes.

'Hay una plantilla competitiva, pero no tenemos todo lo que quería en el mercado'. Esa es la valoración genérica del entrenador, que ha profundizado no obstante en los movimientos que ha efectuado el club. 'Ayer ya sabía que era muy difícil que hiciéramos nada. Surgieron nombres que no estaban a la altura para reforzar el equipo'.

'He hablado con la plantilla esta mañana, y les he dicho que nos hacía falta algo más. Necesitamos ahora que todos demos mucho más en todas las facetas'.

Sobre la marcha de jugadores del equipo, caso de Héctor y Fer Ruiz, sin tener recambio para reemplazarlos, Calderón ha sido contrario a la posición que ha mostrado la secretaría técnica del club: 'Yo hubiese esperado a tener recambio para traer a otro'.

Siguiendo con el mercado, el conjunto blanquinegro ha emitido un comunicado en el que explica los movimientos que se han realizado en este período, y argumenta que aunque en otras ocasiones se ha criticado al club, los resultados deportivos 'ahí están'.