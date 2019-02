Alguacil: "Este derbi es más especial por las pocas alegrías este año en Anoeta"

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, ha comparecido en la previa al derbi Vasco contra el Athletic de Anoeta.

-¿Le parece este derbi Vasco algo descafeinado?

(Resopla) Para nada. Desde que tengo uso de razón el derbi es el partido más potente del año, así lo he sentido cuando he sido jugador de la cantera, en el primer equipo y ahora como entrenador mucho más. Descafeinado no hay ningún derbi es súper especial y así lo afrontamos”.

-¿Por qué no ha ofrecido convocatoria?.

Quiero que estemos todos porque es un partido diferente, quiero hacer equipo, estamos 21 entrenando bien, para el jugador y los aficionados estos partidos son doscientos y pondremos todo para sacar adelante el derbi.

-¿Qué le parece el Atlhetic desde la llegada de Gaizka Garitano?

Desde que está Gaizka es un Athletic difícil de meterle mano y hacerle goles. Los derbis son diferentes, da igual como vengas y de donde vengas. No vale con decir que se afronten con pasión y agresividad, hay que ponerle fútbol.

-¿A quémale llega mejor el derbi y ve algún favorito?

A los dos nos pilla bien, pero siempre me siento favorito, y más si juego en casa, y sobre todo si el Athletic viene con siete partidos sin perder y ser nosotros los que rompamos su racha y seguir por delante en la clasificación. Y ellos creedme que llegan con la misma intención, pero nosotros jugamos en casa y somos favoritos.

-¿Le preocupa la velocidad a la espalda de su defensa de Iñaki Williams?

Habrá que interpretar los momentos de partidos, conociendo a Gaizka vendrá a presionarnos arriba para superar esa primera línea de presión, porque cuando lo hace explora muy bien los últimos metros.

-¿Hay algo más que le pueda preocupar del Athletic?

Me centro más en nuestro equipo, en que nosotros estemos bien, es lo que me preocupa, en lo que me enfoco y tiene que ser así, no miro al rival.

-La Real tendrá que mejorar mucho con respecto al partido contra el Huesca si quiere ganar el derbi...

Mejorar claro, en todo, porque sino, no estaría yo aquí, mejorar las transiciones, recuperación tras pérdida, la presión, la posesión, la defensa... llevo solo un mes, hacemos muchas cosas y trabajamos todo. El otro día no estuvimos acertados y lo hemos analizado. Ha habido un cambio en el equipo os guste más o menos, y llevamos solo un mes trabajando, y seguimos, hay que ganar, pero no solo vale con ganar, queda mucho por hacer”.

-¿Cómo está Aritz Elustondo?

Se ha quedado dentro y va a hacer un esfuerzo por llegar. No hay lista, estamos todos.

-¿Qué piensa de la posible pitada de nuevo a Iñigo Martínez?

Cada uno es libre, lo que nosotros tenemos que hacer es dar lo mejor de nosotros para que el público se centre en aplaudirnos a nosotros y luego ya es libre de hacer lo que quiera, desde aplaudir o gritar hasta cambiar de equipo.

-¿Cómo valora el trabajo de Gaizka Garitano en el Athletic?

Brutal, hace un trabajo enorme desde que cogió al equipo. Pero Gaizka también lo ha pasado mal en el mundo del fútbol. Ahora sus resultados están ahí.

-Habrá también un derbi de banquillos, porque se conocen ambos bien...

Pero es muy diferente el contexto, es verdad que nos hemos enfrentado muchas veces. A Gaizka también le conoce bien Mikel Labaka, igual está temeroso y hace algo diferente.

-¿Suele ponerse nervioso cuando llega un derbi?

Estoy deseando, los jugadores también, un derbi siempre es especial, pero este derbi en concreto es más especial por las pocas alegrías que le hemos dado a la afición en Anoeta. Por mucho que digan también es especial para ellos porque luego llenan su campo, no tengo duda de que es muy especial.

-¿Le preocupa que el árbitro sea Mateu Lahoz?

Me encanta Mateu, deja jugar mucho, me han dicho que el Athletic es agresivo, a ver si aparece un derbi de verdad”.

-¿Cree que hemos sido injustos con algunas críticas a Illarramendi?

-No lo se. Depende de lo que sea ser injusto o no. Te puedo decir que está súper comprometidos, es un súper jugadorazo, está liderando al equipo aunque desde fuera no lo veáis, está queriendo ser mejor, y espero que si alguno tiene dudas, entre todos seamos capaces de que al final de temporada no las tenga.