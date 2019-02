Ania no quiere volver a enfadarse

"El que no haga lo que yo diga no va a volver a jugar ni un minuto. En la primera parte equipo de Segunda, en la segunda, equipo de regional preferente, equipo de cagones, equipo de pueblo...". Es inolvidable la bronca que Iván Ania echó a sus jugadores nada más ceder un empate en Estella ante el Izarra, al que iban ganando 0-2. Vistos los resultados desde entonces, parece que sus futbolistas entendieron el mensaje. El domingo (17:00) tienen la oportunidad en El Sardinero de sacarse la espina ante el mismo Izarra de aquel pinchazo en Merkatondoa.

Para los que esta historia no cuenta es para los cuatro refuerzos del mercado de invierno, Noguera, Barral, Redru y Mario Ortiz, fichados en enero. Previsiblemente los tres primeros jugarán el domingo, Redru seguro desde el inicio, mientras que la participación del pivote santanderino sigue complicada en tanto no se pronuncie la Federación Española sobre si la rescisión de su contrato en el reus, por impago, está o no ajustada a derecho. Lo mismo le pasa a todos los futbolistas que salieron la semana pasada del cuadro catalán, suspendido de participación por LaLiga.

Iván Ania podrá contar para el duelo con los navarros con toda su plantilla, excepción hecha del propio Mario Ortiz y los lesionados Figueras, Kitoko y Dani Segovia.