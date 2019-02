El alcalde del Real Sitio ve "inadmisible" la saturación de la carretera de acceso a Navacerrada

Desde el municipio del Real Sitio de San Ildefonso se siguen reclamando medidas urgentes para evitar los atascos de tráfico, sobre todo los fines de semana, en la subida al puerto de Navacerrada, en pleno parque nacional de la Sierra de Guadarrama. Atascos por la gran afluencia de vehículos que acuden a este espacio natural para la práctica del esquí o simplemente para realizar turismo.

Para José Luis Vázquez alcalde de La Granja “la realidad es que como todavía afortunadamente no ha habido ninguna víctima mortal fruto de un problema de evacuación pues todavía no se han tomado medidas. Como ocurrió en el Teide, cuando desgraciadamente una mujer falleció al no ser evacuada a tiempo. Entonces se tomaron medidas de tránsito. Y estas medidas y soluciones pasan por la asunción de competencias de la autoridad que confiere a las comunidades autónomas la toma de decisiones definitivas y contundentes” señala el regidor.

Esta es una situación inadmisible, remarca Vázquez, que se repite cada año y que de todos son conocidas las medidas que podrían atenuar esta situación “como la regulación del aparcamiento del alto del puerto, la utilización y promoción del transporte público, la eliminación o el soterramiento del paso de peatones. Estas tres medidas junto con un plan de evacuación y un plan de emergencias que tiene que ser conocido por todos con un protocolo que se pusiera en marcha si en algún momento fuese necesario” concluye el alcalde de La Granja.