El Pleno rechaza la modificación presupuestaria que incluye la partida para el CIDE

El Pleno del Ayuntamiento de Segovia ha negado al Equipo de Gobierno la posibilidad de pedir una línea de crédito específica para inversiones en 2019, mediante una modificación presupuestaria, una vez no han sido presentados los presupuestos municipales para el próximo ejercicio. Todos los partidos del plenario, salvo el Partido Socialista, se han opuesto a la inversión conjunta cifrada en algo más de 4 millones de euros previstos para el edificio del CIDE, la cofinanciación de obras en la Muralla, el pago del importe del suelo donde se erigirá el Instituto de San Lorenzo y el ascensor de la calle Gascos.

Previamente, y a petición de Centrados en Segovia, el plenario votó sobre la posibilidad de fraccionar en dos votaciones la propuesta de modificación. Ciudadanos y el PSOE se opusieron a la división por distintos motivos y no salió adelante.

Centrados, Izquierda Unida y el Partido Popular criticaron a Ciudadanos por su cambio de actitud a la hora de no aprobar su apoyo al CIDE y acusaron a la formación naranja de electoralismo. Ángel Galindo, portavoz de IU manifestó su descontento por la negativa del Equipo de Gobierno de no fraccionar las partidas para su aprobación por separado. Centrados en Segovia, por su parte, responsabilizó directamente a la alcaldesa Clara Luquero, de que no se puedan concluir las obras del CIDE

El Pleno sirvió además para la toma en consideración la memoria para la determinación de la mejor forma de gestión del aparcamiento público de José Zorrilla. La propuesta planteada por el Partido Popular de modificación de precios quedará adherida a la memoria y será estudiada por la Comisión evaluadora. Juan Antonio Miranda, del Partido Popular, consideró la propuesta popular como una alternativa para sumar y no restar

Entre otras cosas, el Pleno aprobó también la resolución de las 160 alegaciones presentadas durante el segundo trámite de información pública del PEAIHS y de aprobación de los cambios en el plan derivados de los nuevos informes sectoriales emitidos. También se aprobó la propuesta de aprobación de expediente de plantilla, relación de puestos de trabajo, organigramas de puestos de trabajo y departamental y fichas descriptivas de los puestos de trabajo.