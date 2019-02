La liquidación de TAINSA ya es historia

La liquidación de la empresa municipal TAINSA ya es historia. El juzgado Número 1 de Primera Instancia e Instrucción de Cuenca ha declarado la conclusión del concurso y disolución de la personalidad jurídica de la empresa TAINSA "por insuficiencia de masa activa". La situación concursal de TAINSA impedía la elaboración de unos nuevos presupuestos, que han estado prorrogados desde 2013, momento en el que el anterior equipo de Gobierno comenzó el proceso de liquidación.

El alcalde de Tarancón, José Manuel López Carrizo, ha anunciado la resolución judicial, que se comunicó al Ayuntamiento de Tarancón el pasado 9 de enero y sobre la que ha habido un secreto pactado para que la noticia pudiera ser anunciada al resto de grupos municipales de la Corporación en el pleno que se celebró en la noche del jueves 30 de enero. El regidor municipal de Tarancón ha apuntado a una noticia histórica que marca "un antes y un después" para Tarancón asegurando que el consistorio ha soltado "un gran lastre".

Así, ha reconocido, por encima de todo, el esfuerzo del pueblo de Tarancón, que ha tenido que soportar la prestación de servicios públicos con unos presupuestos inamovibles desde 2013. López Carrizo también ha destacado el trabajo de la defensa jurídica del Ayuntamiento así como de los técnicos municipales.

Aunque José Manuel López Carrizo ha dejado claro que no quería convertir este anuncio en un acto político, ha recordado que el Partido Popular se opuso hace un año en pleno a aprobar una quita de un 95 por ciento de deuda de TAINSA propuesta por la administradora concursal para liquidar la empresa, quita que sí aprobaron PSOE e IU Ganemos y que resultó clave para que hoy se pueda hablar de la disolución definitiva, ha asegurado Carrizo.

Valoraciones

El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Tarancón, Luis Loeches, se ha remontado al año 2013 en una entrevista en Radio Tarancón. Como ha recordado Loeches, fue el PP en el Gobierno local el que hizo que TAINSA entrara en concurso voluntario de acreedores en marzo de 2013, "porque venía del equipo socialista anterior como un desastre en cuanto a cuentas". Ha señalado que es un proceso que empezó en la anterior legislatura y que ha terminado en esta. Asimismo ha defendido el trabajo llevado a cabo por su partido para conseguir mejores condiciones económicas para el Ayuntamiento en este proceso. Loeches ha acogido con agrado la noticia porque permitirá elaborar unas nuevas cuentas y también ha agradecido el trabajo de abogado contratado por el PP en el Gobierno anterior y de los trabajadores municipales.

Mientras, desde Izquierda Unida Ganemos también han valorado positivamente este hecho. Eduardo del Árbol, concejal de la formación de izquierdas, ha manifestado que todavía no conocen con exactitud cómo se ha dado el proceso de liquidación pero es una "buena noticia" para el Ayuntamiento.

Para el alcalde socialista, la quita aprobada en pleno el año pasado es "uno de los hitos". Ha lamentado asimismo que durante los últimos seis años "cualquier acción que ha querido llevar a cabo el Ayuntamiento fuera de los presupuestos de 2013 ha tenido que venir a pleno a través de una modificación de créditos". López Carrizo cree que el pueblo de Tarancón se ha quitado un corsé. "Lo van a ver enseguida todos los vecinos". El socialista no ha querido entrar a juzgar los asuntos que llevaron al Partido Popular a iniciar el proceso de liquidación, tan solo ha manifestado "satisfacción" tras esta resolución.

¿Y a partir de ahora?

Contra el auto del juzgado "no cabe recurso alguno".

López Carrizo no descarta que Tarancón cuente con un nuevo presupuesto para 2019. No obstante ha reconocido que "será muy difícil" que haya unas nuevas cuentas antes de que termine la legislatura.

Por otro lado, hay otros procesos judiciales que siguen su curso y que todavía no están resueltos. como el que tiene que ver con la investigación de un presunto delito fiscal y societario cometido por la empresa municipal TAINSA entre los años 2008 y 2011 por no declarar 900.000 euros de IVA correspondientes a la urbanización de unos terrenos del Ayuntamiento de Tarancón en el polígono industrial ‘Senda de los Pastores’. Investigación que llevó a la imputación de siete concejales que han formado parte del Consejo de Administración de esta empresa, entre ellos el ex alcalde de Tarancón, Raúl Amores.