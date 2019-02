Benvolgut taxista

Els taxistes s'enganyen. Tenen una part de raó, sí. Cal regular la competència i mai permetre intrusió... Però s'enganyen volent posar portes al camp. En qualsevol altre sector dominat per autònoms la realitat s'imposa sense tant rebombori i els afectats intenten adaptar-se. Agències de viatge, per exemple... queden quatre. Internet ha guanyat eixa partida. Comerç xicotet. No sols s'enfronta a grans superfícies, també a monstres que venen per Internet a preus rebentats. Intenten sobreviure donant allò que no dóna el monstre d'Internet: atenció personalitzada. Cal una regulació, i tant. Però també cal que els taxistes baixen a la terra i se n'adonen que deuen adaptar-se a la realitat. Volen guanyar la partida des de la parada de taxis i no... Internet ha arribat per a quedar-se i haurien de intentar aprofitar allò que és nou i no quedar-se en el passat. O el futur els saludarà des d'un cotxe negre mentre esperen en la parada darrere d'una pancarta.