Los veterinarios aseguran que hay más tuberculosis en la Comunitat por falta de control en 'bous al carrer'

El Consell Valencià de Colegios Veterinarios asegura que en la Comunitat Valenciana no baja la incidencia de la tuberculosis porque no hay controles veterinarios en los festejos taurinos. Según la presidenta de los veterinarios, Inmaculada Ibor, los datos del ministerio de Agricultura así lo avalan. Y lamenta que la Generalitat se haya plegado a los intereses de las peñas taurinas que, por razones económicas, no han aceptado que ese control (que ya estaba pactado según Ibor) se realice a pesar del riesgo sanitario.

Según explica Ibor los festejos taurinos sin control favorecen que animales enfermos puedan participar y moverse libremente por España. Eso en comunidades como la valenciana donde los festejos están ampliamente implantados provoca esos problemas sanitarios. Y subraya que la Comunitat Valenciana "es la única región española con este tipo de tradición en la que no se exige tal cosa".

Lamenta Ibor que mientras sí se ha avanzado al incluir en el Reglamento a la hora de incluir las Escuelas Taurinas y los Grand Prix antes de las elecciones. "Los veterinarios no tenemos nada ni a favor ni en contra de mejorar el festejo" en esos aspectos pero insisten en que se debe avanzar para "asegurar un control del bienestar y de la sanidad animal y velar por la salud pública".

En un comunicado, el CVCV recuerda que ya denunció la “falta de voluntad política” de la Generalitat para asumir sus compromisos en esta materia. El órgano colegial se manifestó así tras conocer la decisión anunciada entonces por la AVSRE, que aplazó a 2019 la reforma del reglamento ya pactada para integrar al veterinario.

Según se argumentó entonces, el retraso era necesario para acompasar tal medida con la nueva exigencia recogida en una disposición de la Ley de Espectáculos que Les Corts introdujo a finales de 2017 para hacer obligatoria la presencia de un segundo médico en los bous al carrer. “En 2015 ya se anunció que, como el resto de regiones con este tipo de tradición, la Comunitat iba a regular por fin el necesario control veterinario pero estamos a punto de acabar la legislatura y no se ha avanzado en ningún terreno: ni en mayor seguridad, ni en mejor cobertura sanitaria de los asistentes, ni en el bienestar y control ganadero de las reses ni tampoco, en el caso de la carne de los toros cerriles, en la seguridad alimentaria”, señala Ibor.

El CVCV recuerda que lleva desde 1998 –año de la primera regulación autonómica para los bous al carrer- reivindicando sin éxito la necesaria presencia de un veterinario habilitado.

PACMA contra el reglamento de Bous al Carrer

El Partido Animalista – PACMA lamenta que el Consell de un paso adelante a favor del maltrato animal, al anunciar Compromís estar a favor de la regulación de las clases prácticas de tauromaquia, facilitando su desarrollo en todo tipo de recintos, a la vez que contraviene varios artículos de la Ley de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia, aprobada por la Generalitat Valenciana hace tan sólo unas semanas.

Según esta ley, los espectáculos a los que pueden asistir los menores no pueden tener contenidos violentos, e incluso en el caso de contenidos televisados no pueden emitirse imágenes que transmitan maltrato a los animales. Es obvio que no solo una corrida de toros, sino también los mal llamados festejos taurinos, contienen una importante dosis de violencia contra los animales, por lo que los menores no podrían, según esta ley, asistir a los mismos ni se les podría exponer a ellos.