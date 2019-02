Con la inercia del subidón copero

Como decíamos en nuestra promo del partido, estamos de subidón. Lo que ocurrió el martes por la noche en Mestalla es una de esas noches que ya no olvidaremos jamás. Luego es opinable si la fiesta que se montó después con muchos aficionados en la Avenida de Suecia y con los jugadores festejando desde el balcón es exagerado o no, porque el Valencia, ni ganó el martes ningún título, ni tan siquiera se clasificó para jugar una final, pero es cierto que la gente necesitaba una noche como ésa porque la cosa no terminaba de arrancar y más aún cuando el equipo en el minuto 90 del partido contra el Getafe necesitaba dos goles para clasificarse y los marcó los dos en el descuento. Subidón, subidón.

La pena es que el equipo que va a tener enfrente el Valencia también está de subidón, aunque en su caso no de subidón puntual sino que lo suyo es un subidón constante. En liga anda cómodamente instalado en el liderato, con cinco puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid y diez sobre el Real Madrid, y además lleva ocho victorias consecutivas. Pero es que además, en Champions se clasificó sobradísimo como primero de su grupo y en Copa del Rey también vivió una noche de remontada, como el Valencia, en los cuartos de final. Una remontada mayor aún, porque había perdido 2-0 en Sevilla y le metió seis (6-1) en el partido de vuelta. Así que de subidón están también por allí.

Echando la vista atrás a un corto o medio plazo, el Camp Nou no es un territorio del todo inexpugnable para el Valencia. Sí que es verdad que en los dos últimos partidos perdió: 4-2 hace dos años y 2-1 la temporada pasada, pero antes había ganado en la 15-16 por 1-2, con goles de Rakitic en propia puerta y de Santi Mina, y en la 13-14 por 2-3, con goles de Parejo, Piatti y Alcácer. Aunque también es verdad que a las dos últimas derrotas en Liga habría que añadir las dos últimas visitas recientes al Camp Nou en Copa; la temporada pasada cayendo por 1-0 y dos años antes haciendo el ridículo con aquel 7-0 de Gary Neville.

Y estadística tremendamente negativa la siguiente: Marcelino García Toral no ha conseguido ganar nunca al Barcelona en los quince partidos que ha disputado hasta el momento en el campeonato de Liga. El balance del preparador asturiano en estos quince choques es de diez derrotas y cinco empates, con once goles a favor y 32 en contra. Y por lo que respecta a los partidos en terreno barcelonista, Marcelino solo ha sumado un punto, gracias a un empate sin goles al frente del Sevilla en la temporada 2011-2012, y ha perdido en los siete encuentros restantes.

Marcelino ya ha anunciado en la previa del partido que el equipo que salga de inicio en el Camp Nou será "muy similar al de los últimos partidos". De la convocatoria se ha caído de última hora Gayà, con problemas musculares. Y todavía no ha entrado Sobrino, de las caras nuevas, que se queda fuera como el sancionado Diakhaby y el lesionado Guedes, que apura su puesta a punto. Sí viajan a Barcelona el otro fichaje de última hora, Roncaglia, y Kondogbia, que ya está a punto para empezar a entrar en la rueda de cara al 'Tourmalet' que le viene al Valencia en este mes de febrero.