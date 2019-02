Una vuelta al pasado

Francisco Camps y Rafael Blasco. Dos ex dirigentes del PP que son protagonistas de la actualidad de este viernes, los dos investigados, y que suponen la marca, el sello del pasado de la Comunitat Valenciana. La justicia nos obliga a volver a otros tiempos, nos recuerda lo que pasó, investiga si hubo delitos, y en uno de los casos, en el del ex conseller Rafael Blasco, que ya ha cumplido media condena, le otorga el tercer grado. Francisco Camps, no se ha salido para nada del guión. Lo ha negado todo en la causa que investiga si ordenó adjudicaciones irregulares de la Generalitat al entramado de Francisco Correa. Negarlo todo, divagar, e incluso decir que Álvaro Pérez el Bigotes no era amigo suyo, ya saben, "el amiguito del alma".

