Un Tren Celta pierde el motor en la Linha do Minho

El Tren Celta se queda obsoleto. Ya había denunciado la CGT la necesidad de modernizar la maquinaria para mejorar el servicio entre Porto y Vigo. Mientras se espera la resolución de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia para que ARRIVA pueda operar la Linha do Minho, el Tren Celta nos ha dejado un episodio insólito: perdió el motor en medio de su trayecto entre Porto y Valença. Se trata de una Unidad Triple Diésel de la serie 592 que Comboios de Portugal tiene alquilada a RENFE para cubrir la Linha do Minho mientras no se moderniza. El incidente sucedía este jueves a las 22:40 horas a la altura de Afife cuando el Tren Celta perdía el motor en medio de la marcha. Eso provocó que lo fuese arrastrando durante unos metros provocando un gran ruido y causando importantes desperfectos en la vía. Los pasajeros fueron trasladados en taxis hasta Valença do Minho después de una larga espera.

