Los pueblos ribereños piden una limpieza integral del río Ebro

Alrededor de 200 de tractores y otro tipo de maquinaria agrícola se han concentrado este viernes en Quinto para reclamar a la CHE la limpieza del cauce y reducir el efecto de las riadas. Temen que si no se acomete la reparación de algunas motas afectadas en esta última avenida, las que lleguen en primavera pueden ocasionar perjuicios importantes.

A mediodía, han leído un manifiesto que incluía un único punto: la limpieza del cauce. "Reclamamos una limpieza integral porque estamos viendo que la última riada ordinaria ya ha estado causando daños en la ribera alta y en la baja no hemos tenido daños pero sí que hemos visto que las motas están sufriendo también", señala José Miguel Abenia, responsable de UAGA de la comarca de la Ribera Baja de Ebro. "Y son 1.500 metros cúbicos por segundo; tenemos que centrarnos porque alguna vez bajarán 3.000 m3/seg y no sabemos dónde va a meterse ese agua" con ese caudal.

Aunque en estos momentos la situación está tranquila se muestran preocupados por lo que pueda venir. El alcalde de Quinto, Jesús Morales, "con 1.200 m3/seg no debería haber problemas pero la última riada que hemos tenido, entre 1.400 y 1.500 m3/seg, la sensación es que nos íbamos a quedar en la misma situación que en 2018" porque, "aunque las motas de Quinto aguantan, el problema lo tenemos si las motas aguas arriba se rompen y estuvieron muy cerca de que aquello ocurriera".

La Confederación Hidrográfica del Ebro "nos muestra que tiene ganas y también queremos hacer ver que esta manifestación también es en apoyo a que quieren limpiar el río y que nos van a tener acompañándolos para lo que necesiten" porque "nosotros somos los más perjudicados", continúa Abenia.

Año tras año, estos agricultores ven cómo se pierden sus cosechas, con unos daños que, en la mayor parte de los casos, no pueden cuantificar a pesar de que son importantes "porque si tienes una fábrica de alfalfa y se queda con una producción del 50%, una DO Cebolla de Fuentes que no puede servir es un daño y no se puede cuantificar". Se pierde, por tanto, "tejido productivo y empresarial por no acometer la limpieza del río".