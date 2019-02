Corona: "No se ha tocado el corazón del Almería"

El Almería ha cerrado el mercado de invierno con dos altas y tres bajas en su primera plantilla, con lo que Fran Fernández dispone hasta final de la presente temporada con un total de veinticuatro jugadores… más Iván Martos, del filial, con el que está contando el técnico almeriense. De hecho el joven lateral del Almería B se ha convertido en un fijo en el once rojiblanco.

Las caras nuevas en la plantilla son las ya anunciadas del delantero Demirovic, en calidad de cedido por el Deportivo Alavés, y del centrocampista David Rocha, que quedó libre en el Nástic de Tarragona. Por el contrario, han causado baja el lateral zurdo Samu de los Reyes, el medio centro Joaquín Arzura y el atacante Sekou, éste propiedad del Almería que ha salido a préstamo al Mestalla, filial del Valencia CF.

Miguel Ángel Corona, director deportivo del club, ha hecho una valoración en UDA Radio, la emisora oficial de la entidad rojiblanca, y no ha dudado en subrayar que “estamos mejor que el día uno de enero, básicamente porque no se ha tocado el corazón del equipo”. En este sentido puntualizaba que “estamos muy contentos con los futbolistas que han llegado” y respiraba tranquilo por el hecho de no hayan salido jugadores que por su rendimiento ha comenzado a tener una importante cotización en el mercado.

“Hemos tocado lo menos posible”, decía Miguel Ángel Corona, quien al respecto destacaba “y esta es la mejor noticia que podemos dar”. Además, recordaba que “ya anticipamos en su día que no queríamos hacer mucho en este mercado de invierno porque estamos satisfechos con lo que tenemos y el rendimiento del equipo está ahí”.

A la hora de valorar las incorporaciones explicaba que “potenciamos el ataque con un delantero, Demirovic, que tiene una características diferentes y compatibles con las de los jugadores con los que ya contamos”. En cuanto a David Rocha, suple la baja de Arzura y llega “para aportar experiencia”.

Respecto a las bajas, indicaba que “hemos aliviado una posición como la del lateral izquierdo” con la marcha de Samu de los Reyes, y sobre Sekou, cedido al Valencia Mestalla, reconocía que “le propusimos ir al filial hasta final de temporada, pero a nosotros también nos gusta respetar y atender la opinión del jugador, y él ha optado por otro filial, el del Valencia, al considerar que es un buen escenario para él”. En cualquiera de los casos se cumple el objetivo “de que tenga minutos en estos meses de competición”.