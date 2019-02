Ivi López y Aitor García ya ejercen de rojiblancos

Dos de los tres fichajes invernales del Sporting ya visten los colores rojiblancos. Aitor García e Ivi López fueron las grandes novedades del entrenamiento de este viernes, a la espera de que este sábado se incorpore al trabajo el tercero de los fichajes, el delantero Álex Alegría, cuya llegada en Gijón se esperaba para última hora de la tarde del viernes y que será presentado el próximo martes. Los tres llegan cedidos, aunque en diferentes circunstancias: Aitor García se convertirá el 1 de julio en jugador del Sporting a todos los efectos para las cuatro temporadas siguientes, en el contrato de Álex Alegría se ha incluido una opción de compra y en el de Ivi López, aunque no figura esa cláusula, se tratará de negociar en los próximos meses con el Levante, aunque también el Sevilla tiene derecho de tanteo sobre el futbolista.

El director deportivo rojiblanco, Miguel Torrecilla, que ha realizado catorce fichajes por segunda temporada consecutiva, celebraba la contratación de tres jugadores que se ajustaban al perfil que se buscaba "con mucha hambre, que conozcan la categoría y que se adapten rápido, por lo que hemos priorizado el mercado nacional", a diferencia de lo que sucedió en verano, cuando los ojos de los técnicos se volcaron en el mercado extranjero.

De los tres nuevos, Aitor García es el futbolista con más posibilidades de debutar pronto, ya que llega del Rayo Majadahonda con mucho ritmo de competición. El extremo onubense dejó claro que "cuando mi representante me comunicó la opción de venir al Sporting no lo dudé por todo lo que implica: es un club grande, que merece estar en Primera". La confianza depositada por Miguel Torrecilla (con quien ya coincidió en el Celta de Vigo) resultó clave en su decisión. Esa confianza se tradujo en un contrato de cuatro años a partir de julio. "Es una oportunidad muy buena. Firmo por cuatro años y busco estabilizarme. Pero no me decidió por la duración del contrato, sino por el equipo al que vengo", explicaba el onubense, que dejó claro que su puesto favorito es el de extremo izquierdo.

Tanto ahí como en la mediapunta puede jugar Ivi López, que reconoció haber vivido unas horas "muy intensas" anoche para poder salir del Valladolid y poner rumbo a Gijón. "Fue algo muy complicado porque hasta las once de la noche no se arregló todo", comentaba el jugador, que explicó que tiene "muchas ganas" de jugar en El Molinón, un estadio que todavía no conoce.

Con respecto al objetivo de la remontada, admitió que "es algo complicado porque en Segunda hay equipos muy buenos, pero nada es imposible. Con la plantilla que hay y cómo se ha reforzado estoy seguro de que podemos lograrlo", manifestó. Ivi López herederá el dorsal 11 que deja libre Isma Cerro, mientras que Aitor García lucirá el 7.