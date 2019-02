Más allá de la denuncia racial

Repasamos una semana más los estrenos más destacados que llegan a las salas de cine. La última de Viggo Mortensen, es quizá la más interesante de todas ellas.

Green Book: Estados Unidos, años 60. Tony Lip (Viggo Mortensen) es un brusco y malhablado italoamericano que consigue trabajo como conductor del Dr. Don Shirley (Mahershala Ali), un refinado y conocido pianista afroamericano. Juntos, realizarán una gira de conciertos desde Manhattan hasta los conservadores estados del Sur. Lip acompañará y protegerá al pianista durante este tour musical, en el que se guiarán por 'El Libro Verde', una guía con los alojamientos de los estados sureños donde los ciudadanos negros podían pasar la noche. Con el racismo y el peligro de fondo, esta inusual pareja se verá obligada a dejar de lado sus diferencias para salir adelante en el que será el viaje de su vida.

Mug: Tan solo hay tres cosas que le gustan a Jacek: el heavy metal, su novia y su perro. Todos en su familia le tratan como un bicho raro. Un día, trabajando en la construcción de una estatua de Jesucristo más grande incluso que la de Río de Janeiro sufre un accidente que le desfigura la cara. De forma inesperada, Jacek se somete a la primera operación de trasplante facial en la Historia. Para Jacek este podría ser un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para hacer una nueva vida. Sin embargo, no todos parecen compartir ese entusiasmo.

Bajo el mismo techo: Un divorcio, una hipoteca, y la peor pesadilla de una pareja que se rompe: tener que compartir casa con tu ex. Cuando Nadia (Sílvia Abril) y Adrián (Jordi Sánchez) deciden separarse tras años de convivencia, se dan cuenta de que ninguno de los dos puede permitirse abandonar el precioso chalet que compraron en el apogeo de su matrimonio… y de la burbuja inmobiliaria. Atrapados por la deuda, al no encontrar a un comprador de la vivienda, se ven obligados a cohabitar, y acabarán declarándose la guerra y montando su particular campo de batalla bajo el mismo techo.