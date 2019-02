El PSOE fuenlabreño rompe relaciones con el PP tras las acusaciones de corrupción

La acusación del portavoz popular de Fuenlabrada, Sergio López, sobre una supuesta participación del gobierno local en un presunto “caso de corrupción urbanística” por la permuta de unos terrenos, ha hecho que el PSOE fuenlabreño rompa relaciones con el PP de la ciudad. Consideran que las acusaciones de López son falsas y solo busca “sembrar la duda en la ciudad para tapar su debilidad de cara a las elecciones municipales”. Es, dicen, “la estrategia de quien no tiene ningún proyecto político”.

Creen que la “ansiedad y la desesperación del portavoz del PP”, que todavía no ha sido confirmado como candidato a las municipales por su partido, le llevan a plantear dudas sobre la gestión socialista para tener presencia mediática. Y a partir de ahí, en un comunicado, le acusan de mentir cuando dice que no se ha hecho nada en las parcelas permutadas, cuando hay un parque, dotaciones deportivas y un nudo para conectar Móstoles, Parque de Miraflores y la M-506. “Miente cuando obvia que se trata de un convenio aprobado en pleno” y cuando “trata de sembrar la duda sobre la honestidad de los cargos públicos del PSOE”, así como no dice que las valoraciones de las parcelas las hicieron técnicos municipales, precisa el comunicado de la Agrupación Socialista local.

López anunciaba este jueves que interpondrán una querella contra el Ayuntamiento por “un supuesto caso de corrupción urbanística, con malversación de caudales públicos” en un convenio de permuta de terrenos en el año 2006, por el que el Consistorio habría perdido unos seis millones de euros.

Los socialistas mantendrán esta ruptura de relaciones hasta que el portavoz popular no rectifique y no pida perdón a los acusados. Además, estudia emprender acciones legales.

Noticias relacionadas https://cadenaser.com/emisora/2017/11/24/ser_madrid_sur/1511508382_490991.html