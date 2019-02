Gus Ledes y David Rodríguez reilusionan a la afición rojilla

El Numancia ha reforzado la ilusión de sus aficionados en la recta final del mercado de invierno con dos fichajes con los que reforzar la medular y el ataque. Gus Ledes, mediocentro portugués de 26 años, y David Rodríguez, delantero talaverano de 32 años, fueron presentados este jueves como nuevo jugadores rojillos.

Gus Ledes llega libre del Reus, después de la incómoda situación que han vivido los jugadores del conjunto catalán, expulsado de la competición, con el consiguiente éxodo de futbolistas a otros conjuntos de la categoría. La llegada del portugués ha gustado a la parroquia numantina, que lo considera un gran fichaje. Al respecto, Ledes, que firma hasta 2021, reconoce que “algo he leído al respecto, pero yo vengo con la intención de ayudar cuanto pueda y que el equipo vaya bien”, tratando de quitarse esa posible presión. Se define como “un jugador técnico, con buena salida de balón y que trata de equilibrar al equipo”, preferentemente “en la posición de ‘6’ –pivote defensivo- aunque puedo actuar en cualquiera de las zonas del mediocento”.

Por su parte, David Rodríguez aterriza en Soria cedido por Osasuna hasta final de curso, eso sí, con la llamada cláusula del miedo, ya que no podrá medirse al cuadro soriano (dentro de dos semanas en Los Pajaritos) salvo que el Numancia pague una compensación. Su carta de presentación es obvia: es un goleador. “Los Pajaritos siempre se me han dado bien como visitante y espero que se me siga dando bien como local. Pero sobre todo vengo con mucha ilusión y es lo que quiero aportar, junto a trabajo”. No promete una cifra de goles, “no prometo nada en cuanto a goles, pero sí que me voy a dejar la vida, por mí y por la apuesta del club, porque nuestros caminos se han cruzado en el momento adecuado y he recibido la confianza que necesitaba. Si además puedo devolverla con el mayor número de goles, mejor”. Confiesa que “Arrasate, Alkiza o Sergi Pérez -en el cuerpo técnico de Osasuna- así como el navarro Íñigo Pérez”, han sido algunos de los valedores para su elección de Soria como destino.

César Palacios, director deportivo del club, aseguró que ambos jugadores expresaron desde el primero momento su predisposición a fichar por el Numancia, con lo que se mostró agradecido por su esfuerzo.