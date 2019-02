"Defender con máxima exigencia", clave para derrotar al Lugo

Tirando de tópico el Numancia quiere hacer bueno el punto del pasado sábado en Elche ganando mañana al Lugo en Los Pajaritos (16.00 h.), en un duelo que puede verse afectado por la situación meteorológica, especialmente en lo que se refiere a la nieve. Además, con las quejas de diferentes peñas con respecto al anunciado reparto de dividendos en el club.

En tanto en cuanto, en lo deportivo, ambos equipos llegan al partido igualados en la tabla (13º el Numancia, con 27 puntos, 14º con 26 puntos el Lugo) y con un planteamiento de juego similar. El entrenador rojillo, López Garai aporta una clave fundamental para obtener un buen resultado. “Que salgamos enchufados e intensos desde el principio, porque ya llevamos demasiadas experiencias negativas con los inicios de partidos y me gustaría ver que mi equipo se comporta igual en el minuto 5 que en el 60. Conseguir eso ya de una vez por todas y entender que jugamos ante un buen rival, peligroso, y que hay que defender todas las acciones al límite, que no pensemos que por jugar al fútbol y tener la posesión es suficiente. No. Eso está muy bien y nos da mucho, pero hay que defender bien con máxima exigencia, porque de lo contrario, te penaliza”.

El técnico tiene las bajas de Ripa y Dani Nieto, y las dudas de Carlos Gutiérrez, Diamanka y Kako Sanz. Además, puede contar, incluso posiblemente de inicio, con los recientes fichajes Gus Ledes y David Rodríguez. En ese sentido, López Garai se muestra satisfecho con los movimientos en el mercado de invierno. “Creo que es para estar contentos. En cuanto a salidas, queríamos que los jugadores que aún tienen contrato, fueran a destinos donde tuvieran minutos para que a su vuelta hayan tenido un bagaje y oportunidades. Y los fichajes, también. No van a ser la solución a todo, no podemos cargarles de esa presión, pero creo que el club se ha movido excepcionalmente bien en un mercado con muchísimo movimiento”.

El Lugo, por su parte, tiene las bajas de Luis Ruiz, Campillo y Leuko, y su entrenador Alberto Monteaguo podrá contar con alguno de los recientes fichajes de cuadro gallego, especialmente con el delantero Manu Barreiro.