En marxa el trasllat

El dispositiu del trasllat dels polítics independentistes presos cap a Madrid s'ha iniciat a les 5,46 hores amb el desplaçament de tots ells cap al centre penitenciari de Brians, del que partiran cap a la capital espanyola.

Fonts del departament de Justícia han informat de l'inici d'aquest dispositiu, que han iniciat els Mossos d'Esquadra i que reprendrà la Guàrdia Civil una vegada que tots ells estiguin ja al centre de Brians.

Els nou presos del procés seran així reagrupats en Brians-2 des de les presons de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada (Bages), Puig de les Basses de Figueres (Alt Empordà) i Mas Enric del Catllar (Tarragonès).

Una vegada el vehicle de la Guàrdia Civil arribi a Madrid, l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, els exconsellers Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn i els activistes Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, que en els últims mesos han estat tancats a Lledoners, ingressaran a la presó madrilenya de Madrid V (Soto del Real).

De la seva banda, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, presa fins ara en Mas Enric, i l'exconsellera Dolors Bassa, en Puig de les Basses, seran traslladades a Madrid I d'Alcalá de Henares.

"Defensarem els drets i llibertats fonamentals"

Els exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn i Raül Romeva, i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell han afirmat a través de les xarxes socials, abans del seu imminent trasllat a presons de Madrid, que durant el judici al qual s'enfronten en el Tribunal Suprem defensaran "els drets i llibertats fonamentals".

Així, en el seu compte de Twitter l'exconseller Jordi Turull ha assenyalat, mentre era traslladat des de la presó de Lledoners a Brians 2, que "marxem de Catalunya infinitament agraïts per tant suport. Ara ens toca a nosaltres que durant el judici no us sentiu sols en la defensa dels drets i llibertats".

Així mateix Joaquim Forn, durant el trasllat entre les dues presons catalanes, abans de partir a la presó madrilenya de Soto del Real, ha donat les gràcies en el seu compte de Twitter "als companys de mòdul en Lledoners amb qui hem compartit aquests mesos, i també a treballadors i funcionaris", i ha agraït igualment "el suport de tanta i tanta gent".

Forn ha mostrat la seva determinació "en la defensa de la llibertat, la democràcia i la justícia" durant el judici al Suprem, i ha conclòs amb un "Visca Catalunya".

Poques hores abans d'iniciar-se el trasllat, l'exconseller Raül Romeva indicava en Twitter que "marxem cap a Madrid, però no anem a defensar-nos. Anem a reivindicar la democràcia i el pacifisme", per concloure: "Que no ens esperin derrotats. Endavant!"

De la mateixa manera, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha donat les gràcies "a totes i tots els qui aquests mesos us heu acostat fins a la presó de Mas d'Enric".

"Tornem a Madrid amb el vostre escalf, el cap ben alt i carregades de determinació per desmuntar totes i cadascuna de les mentides d'aquest procés judicial", ha conclòs Forcadell