"Removéis la mierda por un platillo de lentejas"

Ni le ha gustado el tratamiento informativo de las consecuencias extradeportivas que ha tenido uno de los últimos fichajes de su club ni ha querido siquiera valorar su impacto en uno de los asuntos que mayor repercusión ha tenido en la villa en los últimos años como es el denominado Caso Arandina. Javier Álvarez de los Mozos considera que no tiene nada que decir frente al malestar manifestado por la familia de la menor denunciante de una agresión sexual por la que están procesados tres exjugadores del club, tras conocerse la noticia del reciente fichaje de otro futbolistas incurso en la instrucción del caso como testigo. Este joven fue también uno de quienes primero manifestó su apoyo público a los tres investigados. Se da la circunstancia, además, de que el club local aloja a su nuevo fichaje en la misma vivienda en que la menor denunció que habían ocurrido los presuntos hechos delictivos.

Álvarez de los Mozos no solo elude pronunciarse sobre este asunto, sino que a preguntas de los periodistas que cubren la información de la Arandina ha manifestado que ni siquiera entiende que los medios se refieran a esta cuestión. Y para mostrar públicamente su postura ha cargado contra los medios de comunicación que le preguntaban por ello “No sé porqué tenéis que hablar de ese asunto. Yo no voy a entrar en vuestro fango. Removeros en la mierda todo lo que queráis, que os encontráis muy cómodos, removiendo los medios de comunicación en el fango y en la mierda para poder comer todos los días un platito de lentejas. Pues perfecto, removeos en la mierda más absoluta. Pero dejadnos a los demás tranquilos, que vuestra realidad no es nuestra realidad. Vuestra mierda no es nuestra mierda. “Tratando de distanciarse de lo publicado y emitido por los medios el entrenador de la Arandina ha asegurado que “nosotros vivimos con una naturalidad el asunto. Creo que habéis tenido un comportamiento horroroso los medios de comunicación. El comportamiento que habéis tenido roza lo delictivo. Pero insisto, es vuestra realidad: os gusta vivir en el fango. No es nuestra realidad. Lo que no vamos a hacer es participar de vuestro fango. Las cosas hay que vivirlas con naturalidad.”

Como colofón ha manifestado: “creo que hay que ser mucho más respetuoso incluso me atrevería a decir que hay que ser más humanitario”