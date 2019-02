A la cigüeña verás, no solo por San Blas

Hoy es el día de San Blas y ya saben lo que dice el refranero: por San Blas, la cigüeña verás. Y si no la vieres, año de nieves, haciendo referencia a la vuelta de las aves migratorias a nuestra zona. Un refrán que no puede estar más desactualizado, porque el cambio climático y el aumento de alimento han hecho que estas aves no migren y se queden en la península.

Las podemos ver en nuestros campanarios, en los tejados, en las chimeneas de algunos edificios y algunas torretas de alta tensión, muy peligrosas para ellas.

En la conversación que hemos mantenido en A vivir que son dos días Castilla y León hemos conocido que son animales fieles, muy protectores con sus crías y además practican algo así como la custodia compartida: tanto el padre como la madre se encargan de las tareas de crianza de los polluelos.