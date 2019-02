Natxo: "Cuando no estás bien, por lo menos, que no pierdas"

Natxo González, entrenador del RC Deportivo, ha hecho hincapié este sábado en el partido lleno de "imprecisiones" del equipo y ha valorado positivamente no haber perdido ante el Tenerife (0-0).

"Esto es la regularidad. No hemos ganado, tampoco hemos perdido. Cuando no estás bien, por lo menos, que no pierdas y esa regularidad hace que al final puedas conseguir los objetivos", comentó en rueda de prensa.

Reconoció que se puede considerar "un paso atrás" porque el Deportivo desperdició la posibilidad de dormir al frente de la clasificación y asegurarse un puesto de ascenso directo a la conclusión de la jornada.

"Todos estamos queriendo ponernos primeros y no bajarnos, pero ya veis lo que cuesta a todo el mundo ganar y esto es una batalla hasta el último segundo. No penséis que se va a poner el Dépor primero y va a subir a falta de ocho jornadas", manifestó.

El entrenador del Deportivo indicó que el equipo no estuvo "cómodo" con el Tenerife ya que cometió "muchos errores en las entregas y precisiones".

"Hemos empezado ya muy imprecisos a nivel individual y en vez de ir creciendo ante la adversidad nos hemos ido haciendo pequeños", comentó.

Del argentino Nahuel Leiva, que debutó, dijo que "ha mostrado un poquito el tipo de jugador que es, con mucho desequilibrio" a pesar de ser un recién llegado.

Oltra: "Desde el orden y el trabajo hemos maniatado al Dépor"

José Luis Oltra, entrenador del Tenerife, ha asegurado este sábado que su equipo, "desde el orden y el trabajo" ha maniatado al RC Deportivo (0-0) en el estadio Abanca-Riazor.

"Es justo decir que el equipo ha competido sensacional en un campo complicado con un rival increíble, bien trabajado, que sabe a lo que juega. Desde el orden y el trabajo los hemos maniatado y sin renunciar a jugar al fútbol", explicó el preparador valenciano.

Destacó la "generosidad en el esfuerzo, pasión en las ayudas y compromiso" que exhibieron sus jugadores en Riazor, "jugando bastante bien el balón, con criterio".

Se congratuló de llevar tres semanas con la portería a cero y además, esta vez en un campo en del que sale "reforzado".

"Creo que el equipo ha dado un paso al frente y está mejor", indicó el exentrenador del Deportivo, quien aseguró que fue "especial" regresar a Riazor.