Christian ajusticia al Noia

El pabellón de Santa Isabel vivió un derbi con todas los ingredientes que se pueda desear para un partido de este estilo. Gran ambiente en las gradas, partido igualado hasta que se rompió en la segunda mitad a favor de los celestes y la alegría de unos contrastando con el abatimiento de los otros cuando concluyó el duelo.

El partido se decantó de forma merecida para un Santiago Futsal sólido, que supo masticar el partido, con un Álex Pérez protagonista bajo los palos, y un Christian Chao decisivo con sus goles ante su ex-equipo. El Santiago sumó tres puntos más en su casillero y se asientan en la zona media de la tabla. El Noia ve pasar una jornada más sin ganar, y lo menos malo es que no ha visto aumentar la distancia respecto de los puestos de la permanencia, que marca el Elche, que será además su próximo rival.

La primera parte estuvo repartida en ocasiones y en juego para ambos contendientes y se fue al descanso con un 0-0. Los dos equipos lucharon cada balón como si fuese el último, conscientes de lo que se jugaban, pero el marcador no llegó a moverse gracias a la gran actuación de los dos porteros. Tanto Álex como Brais estuvieron muy acertdos en su trabajo y ambos equipos se respetaron en el intercambio de golpes.

Con el inicio de la segunda parte, el equipo de Santi Valladares sacó sus armas a relucir, tanto en lo técnico como en lo táctico. Tras unos primeros minutos en los que el Noia pareció ponerle un poco más de pimienta a su juego, y pudo adelantarse de no ser porque Everton sacó un balón bajo palos, llegó el primer golpe de los celestes. El gol fue obra de Christian Chao (tenía que ser él) tras un disparo cruzado desde fuera del área. Los visitantes no se echaron atrás, pero Brian puso distancia en el marcador con un gran disparo a media altura. Y partir de ahí, el Santiago jugó con solidez, sin fisuras, poniéndo el candado a su área y esperando el momento de asestar el golpe definitivo al partido y a un rival que cayó en la desesperación. Balones a nadie, errores que se sucedían.... El Noia ya estaba herido de muerte. Así, el Santiago Futsal consiguió, no solo no encajar ningún gol, si no marcar dos desde larga ditancia gracias a su intensidad defensiva y por mediación de Christian Chao, que sentenció con el tercero, y Zequi, que le puso el lazo al partido.

En declaraciones posteriores al encuentro, el entrenador visitante Marlon Velasco admitió la progresión del Santiago Futsal a lo largo de la temporada, las ganas con las que afrontaron el partido y lamentó las ocasiones desperdiciadas por los suyos. Reconoció además que la situación les deja en una tesitura muy complicada y que el duelo del próximo fin de semana en Elche será a vida o muerte para su equipo.

Por su parte, Santi Valladares se mostró feliz con el rendimiento, la disciplina y la madurez de su equipo. En otras declaraciones también dijo que “La dinámica de los resultados es muy positiva” y que “vamos a seguir trabajando como lo veníamos haciendo”.