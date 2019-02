David Marqués: "Es una gran alegría que la película que has escrito sea la Mejor"

‘Campeones’ ha sido galardonada con el Goya a la Mejor película de este año y eso quiere decir que parte de este premio tiene, en parte, sabor ibicenco.

La cinta, con guion del ibicenco David Marqués y del director Javier Fesser ha logrado tres Premios Goya, además de el de Mejor película, a la Mejor canción original (‘Este es el momento’, de Coque Malla) y al Mejor actor revelación (Jesús Vidal). Precisamente Vidal en uno de los discursos más aplaudidos de la noche hacía referencia al cineasta isleño y a la historia que escribió hace ya varios años. “Gracias a David Marqués por escribir una historia tan bonita”. Marqués reconoce que estas palabras le hicieron llorar.

Marqués con parte del equipo de 'Campeones' / David Marqués

El ibicenco era candidato junto a Fesser al premio al Mejor Guion original y aunque no pudo ser, Marqués dice estar muy satisfecho porque la cinta, al final, se ha llevado el “Premio Gordo”. Explica que “me hubiera gustado ganarlo, por el ego de llevarte un Goya a casa, pero al final profesionalmente es más importante que la película que has escrito sea la mejor película del año”.

Reconoce que pasaron muchos nervios porque iban viendo como pasaban los premios “los de Coque y de Jesús estábamos convencidos de que se los llevarían, pero después pensábamos que nos íbamos de vacío y al final vino la gran alegría”.

El cineasta ibicenco posando en los Premios / David Marqués

Marqués con el que hemos hablado aquí en la SER tras una larga noche de celebración decía que esta película solo le ha dado alegrías…En realidad dice “una alegría continua desde que se estrenó porque no han parado de darnos felicitaciones, premios, es una maravilla lo que ha pasado con esta película”.

La película ‘Campeones’, una comedia amable sobre un equipo de baloncesto de personas con discapacidad, ha sido además la más taquillera en nuestro país el año pasado. De momento supera los 20 millones de euros recaudados.