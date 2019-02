Cita para que la peatonalización no siga "cobrándose víctimas"

El proceso de peatonalización de la capital sigue estando en el centro del debate político meses después de su puesta en marcha. Hay comerciantes visiblemente molestos que siguen luchando contra viento y marea para mantener su negocio abierto y que están viendo como cerca sus vecinos de local no tienen otra salida que la de cerrar y bajar la persiana. Para ponerle solución a estas "víctimas", miembros del Partido Socialista de la capital encabezados por el candidato a la alcaldía, Julio Millán, se han reunido con responsables de Comercio Jaén y del Centro Comercial Abierto 'Las Palmeras'.

En la cita, los socialistas han dejado claro que apuestan por planificar desde cero este proceso de hacer más peatonal el centro de la capital porque piensan que el equipo de gobierno actual, con Javier Márquez a la cabeza, ha hecho todo lo contrario. Así, en el PSOE piensan que el cierre de calles o la restricción de acceso a ciertos puntos se ha hecho sin proporcionar antes instrumentos para garantizar la accesibilidad y la comodidad de los peatones. "No se puede peatonalizar primero y después ordenar el transporte público o tener parado el tranvía como el PP ha hecho todo este tiempo. O no se puede peatonalizar e intentar después ordenar el aparcamiento. El orden se ha invertido cuando la lógica dice que debería haber sido todo al revés", critica Millán.

Para los socialistas, además de planificar desde cero este proceso es vital hacerlo de la mano de los sectores afectados, especialmente de los comerciantes, por eso incluso lamentan el "tono triunfalista" que tiene el Alcalde y le achacan que el proceso esté resultando fallido y que se esté cobrando demasiadas víctimas.

"Sentido común"

Por su parte, los comerciantes consideran que no se ha aplicado "sentido común" en la peatonalización. Lo dice Bruno García, presidente de Comercio Jaén, que añade que el proceso no garantiza, por ejemplo, la accesibilidad de las personas a las zonas comerciales, por lo que se ha producido una disminución de ventas importante y los ha llevado a una situación de la que no saben como salir.

Y todo esto con la inminente puesta en marcha del Jaén Plaza, algo que todavía hace estar más preocupados a los comerciantes del centro.