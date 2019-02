La Cultural pierde un nuevo tren

Hace tiempo que la liga se le atragantó a la Cultural, que no encuentra la manera de confirmar sobre los terrenos de juego su aparente potencial, poco común en la Segunda División B. La visita del filial del Atlético de Madrid no fue una excepción. José Manuel Aira sigue buscando la fórmula, hoy con estrenos poco acertados como el de Borja San Emeterio o la aparición en el mismo once de sus contrastados delanteros.

La Cultural abrió el marcador en la primera jugada del partido / CYD Leonesa

Antes de que los jugadores se posicionaran, Sergio Marcos había cabeceado a la red un centro de Señé. El día de su 27º cumpleaños el manchego se comportó como un consumado ariete para estrenar su cuenta goleadora. Él y Señé lideraron los mejores minutos del equipo leonés, dominante y entonado en tramos alternos. El "10" blanco regresó al equipo inicial con el mismo brillo en sus botas que desprendió con la llegada de Aira al banquillo. Fue insuficiente, sin embargo, en un tramo de partido vibrante y vistoso, de poder a poder, de ataque tras ataque.

El Atlético B confirmó su momento de gracia. Pareció endeble cerca de su área, pero alejó del remate a Aridane y Dioni, ubicado de inicio en banda para sumarse a posiciones cercanas al marco. El malagueño inició jugadas, no las culminó; Aridane volvió a quedarse nuevamente sin oportunidades. Mérito de Tachi y Ruiz, soberbios. Por delante Carro y Moya lanzaron al Atleti. La movilidad de Poveda fue una amenaza real, como el hielo reinante en el fondo sur. Palatsi se estiró para sacar un disparo del delantero alicantino en la misma jugada en la que Tachi, tras ser peinada la pelota en el primer palo, marró a puerta vacía estorbado por Señé.

Los defensores atléticos se impusieron a Aridane y a Dioni / CYD Leonesa

En el toma y daca Señé jugó, combinó y soltó un intencionado misil al que respondió San Román con una atinada estirada. Inclinaba el partido la Cultural con su juego y Sergio Marcos, ahora de libre directo, rozó el segundo. El poste repelió el lanzamiento. También a balón parado Pablo Vázquez desaprovechó el toque inicial de Yeray. Ocasiones claras como la de Mollejo, que metió la puntera entre el hielo y Palatsi perdonando la igualada.

De la buena actuación culturalista no quedaría ni rastro tras el descanso. El filial pasó a dominar y mantuvo la misma sensación de peligro porque la Cultural, batida jornadas atrás sin conceder demasiado, esta vez sí padeció cerca de su retaguardia. Tardó Aira en devolver el orden a su equipo, que pedía protección en la zona media. Llegó primero la cabalgada de Solano, entre regates y pisadas, para ceder a Poveda quien, desde fuera del área, sacó un certero remate de interior que hizo inútil la estirada del portero.

Ortiz volvió a intentarlo sin premio / CYD Leonesa

Entró Zelu por Dioni. Más tarde Javi Jiménez inauguraba su nueva etapa en detrimento de Viti. También entró Capilla por Marcos. El resultado de los cambios resultó inocuo. El Atleti era dueño y señor. Quería más y rondó el gol con sendos cabezazos de Manny y de Mollejo que no encontraron portería. Flotaba en el ambiente la sensación de que del Reino volarían tres nuevos puntos porque el aficionado se reencontró con esa Cultural desarmada tan habitual en su estadio. Cuando el partido le permitió dominar pecó de previsible. San Emeterio desperdició numerosas opciones de centros y el equipo se quedó sin remate. Ni rastro del primer tercio del encuentro que confirmó que el lujo se queda, por el momento, en el papel.

CULTURAL 1: Palatsi; San Emeterio, Iván González, Vázquez, Viti (Javi Jiménez, 72'); Yeray, Señé, Sergio Marcos (Capilla, 83'); Dioni (Zelu, 64'), Aridane y Ortiz.

AT. MADRID B 1: San Román; Solano, Tachi, Víctor Ruiz, Samu Araujo; Toni Moya, Cerro, Carlos Isaac (Manny Rodríguez, 65')), "Pinchi" (Toni Segura, 90'); Mollejo y Poveda (Clemente, 77').

ÁRBTRO: Ruiz Álvarez (Asturias). Amonestó a Mollejo.

GOLES: 1-0- Sergio Marcos (minuto 1), 1-1- Poveda (minuto 63).

INCIDENCIAS: Estadio Reino de León. 8016 espectadores en las gradas.