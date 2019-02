El paro de los taxistas encabeza su tercera semana

En su decimocuarto día de huelga, los taxistas se han manifestado por el centro de Madrid. Acompañados esta vez de familiares y amigos, han vuelto a pedir la dimisión del presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, y a criticar la inacción de las administraciones: "es triste y es penoso que tengamos que salir a la calle en estas condiciones para reivindicar los puestos de trabajo; cuando ya la vía de las negociaciones amistosa, por así decirlo, vía notas, comunicados, propuestas, escritos, reuniones, no ha servido, ¿qué nos queda? Pues, hasta las últimas consecuencias, permanecer en la calle", ha dicho, Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid.

Tras catorce días de paro indefinido, los taxistas se muestran "más animados que nunca" y siguen esperando una respuesta por parte de la Comunidad de Madrid. Este fin de semana, el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid adelantaba que el viernes recibió una llamada del director general de Transportes de la Comunidad de Madrid, Pablo Rodríguez Sardinero, en la que les anunciaba que mañana lunes les va a convocar a una nueva reunión. Desde la Consejería de Transportes dicen que no hay una convocatoria oficial, aunque no descartan que se produzca.

A falta de esta confirmación, el sector del taxi espera "acercar posturas" en esta cita. Desde la Comunidad de Madrid, la consejera de transportes, Rosalía Gonzalo, ha dicho que habrá que "esperar esta semana a ver cuál va a ser su planteamiento y si van a continuar la huelga". "Como administración debemos ser una Administración siempre colaboradora pero firme y, en esta ocasión, me temo que no está optándose por las opciones de la convivencia entre ambos sectores y, en consecuencia, no vamos a rectificar nuestra máxima que es la convivencia", ha apuntado.

Los taxistas, por su parte, también se mantienen firmes: "negociemos, resolvamos el problema y nos volvemos a la calle a trabajar. Si no tenemos nada, no vamos a volvernos sin nada. Entonces no tiene sentido y no entra dentro de nuestro planteamiento parar las movilizaciones, parar la huelga indefinida, parar la huelga de hambre que mantienen los compañeros cuando no tienes nada", ha declarado Sanz.