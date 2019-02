La emoción se apodera de la XVIII Gala del Deporte de Roquetas de Mar

El Teatro Auditorio de Roquetas de Mar albergó la edición número XVIII, la de la mayoría de edad, de la Gala del Deporte de Roquetas de Mar, un evento en el que se distingue a los deportistas, clubes y competiciones del municipio más destacadas de la temporada pasada. La emoción se convirtió en el hilo conductor de una noche que estuvo llena de sorpresas y en la que quedó constancia del enorme talento de los deportistas de Roquetas de Mar, desde la base y hasta la elite.La gala estuvo presentada por Juan Sánchez y Lucía Moreno. Una de las novedades de esta edición residió en la música de piano, interpretada por Pablo Mazuecos, que amenizó las entregas. Un espectáculo de luces y sonido supuso el punto de partida de la noche. Los ganadores de las diferentes categorías, desde benjamín y hasta senior, más otros premios como los Deportistas Absolutos, Patrocinador, Entrenador, distinciones especiales y el resto de categorías, se desvelaban a través de la proyección de un vídeo para mantener la emoción hasta el último instante.Nombres propiosLos Mejores Deportistas absolutos de la temporada pasada fueron Carmen Martín y Javier Barranco. Martín es una de las mejores jugadoras de la historia del balonmano español y ha vuelto a disfrutar de un buen curso en su club, Niza Handball, y con la selección española de la que es capitana. Javier Barranco es uno de los tenistas españoles más emergentes, es el segundo de España, y undécimo del mundo, menor de 20 años. Ya ha ganado varios torneos ITF Futures, tanto en individual como en dobles.David Fernández Borbalán, árbitro de fútbol internacional, se retiró de los terrenos de juego la pasada temporada. En la gala se le entregó una distinción especial por su trayectoria. Fernandez Borbalán, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, recordó que “he estado 32 años arbitrando, los últimos 17 como profesional, y siempre agradeceré al deporte los valores que me ha dado, y en particular al arbitraje…, no tengo palabras para agradecer todo lo que el arbitraje me ha aportado”.La Desértica, prueba de ultrafondo organizada por La Legión, recibió el premio al Mejor Evento Deportivo. Luis Francisco Cepeda, coronel jefe del Tercer Tercio don Juan de Austria, fue el encargado de recoger el premio. El coronel afirmó que “Roquetas de Mar le aporta a La Desértica el apoyo incondicional de la Corporación Municipal, encabezada por su alcalde, que es fundamental para organizar los últimos kilómetros y toda la infraestructura de la meta. Sobre todo lo que aporta es la hospitalidad y cariño de todos los roqueteros”.El momento de la nocheY llegó el turno del Premio Especial del Jurado y, de repente, Pablo Mazuecos se sintió indispuesto y abandonó el piano. Los presentadores no daban crédito a lo que estaba pasando, y entonces Juan Sánchez, como si de Sorpresa, sorpresa se tratara, bajó al patio de butacas para buscar a un pianista que siguiese con la gala.Y ahí apareció Mari Carmen, que interpretó un tema durante el cual se proyectó el vídeo que comunicaba que ese premio recaía en el preparador físico Paulino Granero Gil. Lucía Moreno desveló que la pianista era Mari Carmen Jiménez, la mujer de Paulino, que de esa forma tan especial se le quiso dar a conocer que había recibido el Premio Especial del Jurado.Paulino Granero, muy emocionado, dio las gracias y reconoció el gran papel que ha desempeñado su mujer en su trayectoria deportiva, que le ha llevado a lugares muy dispares como Arabia Saudí o Rusia. Granero es en la actualidad preparador físico de la selección de fútbol de Rusia y antes pasó por clubes como el Poli Ejido, CD Roquetas, Elche, Málaga, Betis o CSKA de Moscú. Granero le dedicó el premio a “una persona que acaba de cumplir 80 años, que es mi madre, ¡por ti, mamá!”.Trofeo presidenteEl último premio de la noche fue el Trofeo Presidente, que es el que designa y entrega el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat. Este año recayó en Rafael Segura López, que recibió este honor por, como expresaron los presentadores, “su compromiso con Roquetas de Mar y su excelente predisposición para colaborar en cualquier iniciativa a favor de la ciudad, ya sea deportiva o de otro ámbito. Y su apoyo como patrocinador a numerosas competiciones. Le hemos querido dar la sorpresa de que sea su madre la que anuncie el premio”. La entrega del Trofeo Presidente también contó con una sorpresa, fue la madre de Rafael Segura la que dio paso al vídeo que daba a conocer el premio. De pronto apareció en el escenario, lo cruzó desde una punta hasta el atril y dijo: “el premio es para…”.Javier Aureliano García, presidente de la Diputación Provincial de Almería, entregó el premio al Mejor Deportista masculino Absoluto, que fue para Javier Barranco que no pudo asistir por sus compromisos deportivos. El galardón lo recogió su madre.Javier Aureliano García afirmó que “Roquetas no se puede entender sin el deporte, y el deporte no se puede entender sin Roquetas. Hay una firme apuesta por el deporte base y se cuida igual a quien quiere hacer deporte de mantenimiento que a un deportista de elite. Estamos viendo a lo largo de toda la noche como están los roqueteros disfrutando de muchas instalaciones deportivas y de las mejores, eso es por la apuesta decidida por el equipo de Gobierno por el deporte”.IlusiónGabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar, fue el encargado de cerrar la gala. El alcalde felicitó a “todos los premiados y los clubes, sois vosotros quienes dais la vida y la fuerza a este magnífico evento, porque sin vosotros no sería posible”, y extendió ese agradecimiento a “los monitores y entrenadores por el trabajo que hacéis con el Ayuntamiento de Roquetas para que el deporte sea una maravillosa realidad, y también a José Juan Rubí, concejal de Deportes, por el trabajo y la ilusión que todos los años pone en un evento como éste”.Amat aseguró que “el deporte para Roquetas es fundamental”, y mostró el orgullo de todos los roqueteros por “tener a deportistas por todo el mundo que han salido de las Escuelas Deportivas de Roquetas de Mar”. El alcalde insistió en la importancia y apuesta por mejorar e incrementar el número de instalaciones deportivas en la localidad como “la inaugurada Carmen Martín en Cortijos de Marín, la de Eva Lara en El Puerto, o las que van a comenzar en el Campo Los Eucaliptos de El Parador…, es la preocupación que tenemos cada día por hacer más y mejores instalaciones”.Gabriel Amat se despidió al asegurar que “seguiremos trabajando, que es nuestra obligación, para que la gente cada día tenga mejor calidad, vivan mejor, y tengan todo aquello que necesiten. Esperamos que las cosas mejoren y que aquellas personas que no tienen trabajo lo consigan, creo que esa es la ilusión de todos los políticos. Nos sentimos orgullosos y satisfechos del deporte y los deportistas de Roquetas de Mar”.Antes de que se cerrase el telón se recordó la memoria de un roquetero que fue muy importante para las personas que componen la Delegación de Deportes y Tiempo Libre del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. La XVIII Gala del Deporte se dedicó a la memoria de “Luis González Moreno, al que llamábamos cariñosamente como Chipín. Una persona que se convirtió en uno más y que a todos nos conquistó por su carácter, sentido del humor y hacernos pasar buenos ratos. Hace poco nos dejó y hoy queremos recordarle con una sonrisa y dedicarle esta gala del deporte. Nunca te olvidaremos, amigo”. LOS PREMIADOS DE LA NOCHE

1- Mejor deportista benjamín femeninoEmma Carrillo Maqueda y Paula Soriano MorenoCD Purpurina Roquetas de Mar

2- Mejor deportista benjamín masculinoArián Rodríguez BurgosClub de Golf Playaserena

3- Mejor deportista alevín femeninoVictoria Pérez IpatovaCD Rítmica Roquetas 2015

4- Mejor deportista alevín masculinoAlonso Rincón RodríguezCT Tenis de Mesa Roquetas

5- Mejor deportista Infantil FemeninoEva Gallego JiménezClub Balonmano Roquetas

6- Mejor deportista infantil masculinoDavid Asensio GarcíaPádel

7- Mejor deportista cadete femeninoMarta López EchevarríaClub de Golf Playaserena

8- Mejor deportista cadete masculinoFrancisco Merelo GarcíaClub Ajedrez Roquetas

9- Mejor deportista juvenil femeninoLucía Miranda HernándezClub Balonmano Roquetas

10- Mejor deportista juvenil masculinoÁlex Baena RodríguezVillarreal CF

11- Mejor deportista senior masculinoJosé Miguel Martín CamposTriatlón

12- Mejor deportista senior femeninoMaría Gomes da CostaClub Balonmano Roquetas

13- Premio Una vida por el deporteManuel Saavedra Valle Entrenador CD Roquetas Baloncesto Base

14- Mejor entrenadorPaco Parrón MorenoClub de Golf Playaserena

15- Mejor club de competición andaluza y nacionalClub Balonmano Roquetas

16- Mejor patrocinadorAutocares R. del Pino

17- Trofeo a la prensaRoquetas al día

18- Premio al mejor evento deportivoLa desértica

19- Distinción especialValeria Márquez ProskuryakovaGimnasia Rítmica

20- Distinción especialTorneo Nacional de Voleibol Ciudad de Roquetas

21- Distinción especialDavid Fernández BorbalánÁrbitro internacional de fútbol

22- Distinción especialFrutgaycaz

23- Premio Especial del JuradoPaulino Granero GilPreparador físico de la selección rusa de fútbol

24- Insignia de oroCayetano ‘Rute’ Sánchez SorianoAD El Parador

25- Mejor deportista absoluto femeninoCarmen Martín BerenguerBalonmano

26- Mejor deportista absoluto masculinoJavier Barranco CosanoTenis

27- Distinción especialEquipo Cadete del Poli Aguadulce

28- Distinción especialClub Ajedrez Roquetas A

29- Trofeo Presidente de la CorporaciónRafael Segura López