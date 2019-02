Galán reactivará sus denuncias contra el ayuntamiento de Algeciras

El propietario del Club Hípico Botafuegos, el empresario algecireño, José Galán, ha asegurado que el ayuntamiento de esta ciudad le ha comunicado que no podrá llegar a acuerdo alguno con su persona, mientras no exista una decisión judicial que así lo permita, por lo que no podrá negociar ninguna indemnización por los años en los que su negocio ha estado sin actividad.

Galán insiste en que va a reactivar de nuevo sus demandas judiciales contra el ayuntamiento, lo que va a originar un mayor coste a las arcas municipales.

El litigio entre el ayuntamiento de Algeciras y el club hípico Botafuegos, que como ven, no termina a pesar de los años y de que se anunciase a final del pasado año que un acuerdo extrajudicial podía poner fin al enfrentamiento entre la administración local y el empresario algecireño.