El PSOE de Socuéllamos pide la dimisión de la concejal de UPyD, Mar Delgado

Así lo afirma la portavoz del Partido Socialista, Elena García Zalve, que explica que Delgado debe dimitir porque el Ayuntamiento se encuentra en la misma situación por la que se llevó a cabo la moción de censura contra ella, que es el hecho de no tener los presupuestos a fecha del mes de enero. Explica que no piden la dimisión por el hecho sino porque consideran que Mar Delgado debe ser "consecuente, aplicárselo, y que también pida la dimisión de la alcaldesa, Pruden Medina".

Además, añade que la actitud ante "la petición de dimisión fue deplorable porque hubo momentos en los que Delgado se tapó la cara para disimular la risa", lo que define como una falta de respeto hacia los que confiaron en ella y, dice, demuestra lo poco en serio que se toma su trabajo. García Zalve expresa que es significativo que esa exigencia que hizo que ella dejase la alcaldía, le de risa cuando los responsables son el gobierno actual de PP y UPyD.

La portavoz del PSOE explica también que hay que recordarle a Delgado que les decía que no trabajaban y al mismo tiempo que no contaban con ella para trabajar, lo que es una incongruencia. Además, añade que a muchas de las reuniones no acudía porque decía que era demasiado temprano para ella. Al respecto, García Zalve afirma que "Mar Delgado ya se ha quitado la careta y que las intenciones eran las de gobernar con el Partido Popular".