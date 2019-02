Dimite José Antonio Duro: "El CP Villarrobledo está herido de muerte"

Este lunes se ha confirmado la dimisión de José Antonio Duro como presidente del CP Villarrobledo. En una rueda de prensa con gran expectación de medios y asistencia de parte de la plantilla, el hasta hoy presidente del club roblense ha renunciado a su cargo al mismo tiempo que ha presentado las cuentas económicas del club. “Es mi última etapa como presidente, ya no habrá más”.

En la rueda de prensa se ha anunciado que el club tiene una deuda con la Seguridad Social de 204.000 euros. “Un club amigo nos denunció, de aquí de la zona, y a partir de esta deuda no podemos cobrar ninguna subvención, el club está herido de muerte a nivel económico. Duro ha detallado la cuantía de las subvenciones que no ha cobrado este tiempo el Villarrobledo, que rondan los 130.00 euros.

Duro ha detallado que hasta que no “se salde esta deuda con la Seguridad Social, el Villarrobledo no puede cobrar subvenciones, ni de Ayuntamiento, Diputación ni Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha. Además de estos pagos, también se ha detallado en la rueda de prensa las mensualidades a deber de los jugadores.

Duro ha anunciado que la plantilla no ha cobrado un total de 60.000 euros divididos en “dos o tres meses, no es tanto como la gente ha hablado”. El hasta hoy presidente ha anunciado que de noviembre son 16.000 euros a deber, de diciembre 18.000 euros y también en enero, pero que aún no tenía la cuenta exacta. “Hasta final de temporada se prevén otros 60.000 euros”

“El dinero no se lo lleva José Antonio Duro a su empresa, José Antonio Duro ha dado todo por el club”. Así se ha despedido Duro del CP Villarrobledo, arremetiendo contra “cuatro personas que me ponen verde y lo han conseguido, ya tienen lo que querían que era que me fuera del Villarrobledo”.

También ha tenido palabras para jugadores y cuerpo técnico. “Se han tomado decisiones que no me han gustado, como las de no entrenar ciertos días, me voy en parte por estas decisiones”. Duro también ha confirmado que Perona, Piojo y Juanma Montero han denunciado al club y abandonarán esta semana la plantilla.